Transrodna Nikolina o tome što neće moći imati djecu: 'Bit ću majka svom psu'

Nikolina Kovačević, srpska influencerica koja je rođena kao muškarac pod imenom Njegoš, već od djetinjstva osjećala je da je zapravo žena. Prije dvije godine podvrgnula se promjeni spola, a danas, jedno od pitanja koje joj često pratitelji postavljaju glasi: 'Kako živim s tim da nikada nećeš moći imati svoju djecu?' U svom YouTube videu, Nikolina je otkrila na koji je način prihvatila svoju situaciju.

"Kako živim s tim da ja nikada neću imati svoju djecu? Živim odlično, najiskrenije. Ja sam znala od malena da nikada neću iamti svoju biološku djecu zato što sam znala tko sam i što sam. Znala sam da sam drugačija, znala sam da nisam muškarac i da nemam nikakvu funkciju muškarca", rekla je.

'Neću posvojiti dijete'

"Od malena sam bila spremna na to da nikada neću imati djecu, da je to nemoguće. Dandanas ne osjećam preveliku žalost zbog toga. Ne razmišljam uopće o tome i ne zamišljam da ja neću moći imati djecu. Prihvatila sam da se to neće dogoditi", poručila je.

"Koji je moj smisao života? Ja sam ta koja daje smisao svom životu. Ja sam sada autentična, ja sam ona koja zaista jesam. Odlučila sam da neću nikada posvojiti dijete i da ću tu zamjenu svojoj djeci prevesti na životinje. Kada ću osjetiti trenutak da kupim sebi psa, ja ću biti najbolja mama na svijetu svom psu. Budući da neću imati svoje dijete, moja beba će biti moj pas. Meni će on tu ljubav zamijeniti, ja ću njemu biti majka, on meni moja beba", zaključila je Nikolina.

