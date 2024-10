Topovi i flopovi u hrvatskom Saboru: Zastupnice na posao stižu i u starim tenisicama

Hrvatski sabor zahtijeva određeni nivo formalnosti u odijevanju. To znači da se od zastupnica očekuje da dolaze u odjeći koja poštuje instituciju, poput odijela, košulja, suknji ispod koljena, ili haljina. Visina potpetica, diskretni nakit i decentni make-up također pridonose profesionalnom izgledu. Postoje žene u Saboru koje uvijek privlače pažnju besprijekornim modnim kombinacijama. Njihova odjeća nije samo formalna, već usklađena s aktualnim trendovima, a pri tome zadržava dostojanstvo i eleganciju. One često biraju odijela u modernim krojevima, kombinirajući ih s elegantnim cipelama i torbama. S druge strane, postoje i one koje ne polažu toliko pažnje na modne detalje, već se odlučuju za praktičnost i jednostavnost. Njihove kombinacije često uključuju jednostavne krojeve, manje upečatljive boje i minimalne dodatke.