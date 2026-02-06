Tko su one? Ruben objavio fotografije s dvije žene i izazvao pomutnju na društvenim mrežama

Ruben Van Gucht (39), belgijski sportski novinar i televizijski voditelj te suprug bivše hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), ponovno je privukao pažnju javnosti objavama na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelio je niz fotografija kojima se prisjetio kako je proveo siječanj, a među njima su se našle i one koje su izazvale brojna pitanja.

Fotografije s Charlotte Van Looy

U objavi se pojavila i Charlotte Van Looy, belgijska spisateljica, s kojom se Rubena već dulje vrijeme povezuje. Na jednoj od fotografija Charlotte je naznačila godinu 2019. i dodala simbol dviju povezanih karika, što su mnogi protumačili kao aluziju na njihov dugogodišnji odnos. Prema ranijim navodima belgijskih medija, Van Gucht i Van Looy navodno već godinama žive zajedno.

Među objavljenim sadržajem našle su se i fotografije te videozapisi dječaka za kojeg se pretpostavlja da je Rubenov i Blankin sin Mondo. Iako nije jasno kada su točno snimke nastale, objava je dodatno privukla pažnju zbog kombinacije privatnih i emotivnih trenutaka.

Nova fotografija s Valentinom Besard

Dodatnu pomutnju izazvala je Rubenova Instagram Story objava na kojoj pozira s Valentinom Besard , belgijskom manekenkom. Upravo je ta fotografija potaknula nagađanja pratitelja o tome s kim Ruben trenutačno provodi vrijeme i kakav je njegov ljubavni status.

Otvoreni brak i javni nastupi

Podsjetimo, Ruben Van Gucht ranije je javno govorio o otvorenom braku s Blankom Vlašić, što je već tada izazvalo velik interes javnosti. Charlotte Van Looy često je viđana u njegovu društvu, uključujući i putovanja u Sjedinjene Američke Države, dok se Valentina Besard s njim pojavila i na crvenom tepihu dodjele nagrade HLN Gouden Schoen.

