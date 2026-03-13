Tko je zaručnica Filipa Zubčića? Diplomirana kineziologinja plijeni pažnju na mrežama

Hrvatski 33-godišnji skijaš Filip Zubčić i njegova 28-godišnja partnerica Ana Vukoja u srpnju 2025. godine podijelili su lijepe vijesti: nakon četiri godine veze zaručili su se, a vjenčanje bi se, prema svemu sudeći, trebalo održati kroz nekoliko mjeseci.

Ana Vukoja na društvenim mrežama često dijeli detalje priprema za veliki dan pa je pratitelje nedavno povela i u potragu za vjenčanicom. Iako još nije otkrila kako će točno izgledati njezina vjenčana haljina, otkrila je da je već pronašla onu pravu.

Diplomirana kineziologinja i uspješni skijaš zajedno su već godinama, a njihova se veza, kako je Zubčić ranije ispričao u intervjuu za Gloriju, temelji na međusobnom razumijevanju.

Posebno mu je, istaknuo je, važno to što je i Ana povezana sa sportom jer dobro razumije tempo i zahtjeve njegove karijere.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U razgovoru je dao naslutiti i što ga je najviše privuklo kod nje: spontana i jednostavna osobnost, ali i ambicija. Naglasio je da, iako se nikada nije profesionalno bavila sportom, odlično razumije njegov način života te ga impresionira njezina želja da gradi vlastiti put i razvija vlastite projekte.

Ambiciozna Ana je nedavno u centru Zagreba pokrenula i vlastiti poslovni projekt: moderno uređen reformer studio, dok sa svojim pratiteljima često dijeli i trenutke s putovanja te dijelove svakodnevice.

POGLEDAJTE VIDEO: Čeka li nas iznenađenje na Oscarima? prognozu ima filmski kritičar Dean Sinovčić