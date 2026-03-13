LIJEPA ANA /

Tko je zaručnica Filipa Zubčića? Diplomirana kineziologinja plijeni pažnju na mrežama

Tko je zaručnica Filipa Zubčića? Diplomirana kineziologinja plijeni pažnju na mrežama
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Diplomirana kineziologinja Ana Vukoja, zaručnica hrvatskog skijaša Filip Zubčić, posljednjih mjeseci uživa u pripremama za vjenčanje, a detalje nerijetko dijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama

13.3.2026.
20:42
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatski 33-godišnji skijaš Filip Zubčić i njegova 28-godišnja partnerica Ana Vukoja u srpnju 2025. godine podijelili su lijepe vijesti: nakon četiri godine veze zaručili su se, a vjenčanje bi se, prema svemu sudeći, trebalo održati kroz nekoliko mjeseci.

Ana Vukoja na društvenim mrežama često dijeli detalje priprema za veliki dan pa je pratitelje nedavno povela i u potragu za vjenčanicom. Iako još nije otkrila kako će točno izgledati njezina vjenčana haljina, otkrila je da je već pronašla onu pravu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomirana kineziologinja i uspješni skijaš zajedno su već godinama, a njihova se veza, kako je Zubčić ranije ispričao u intervjuu za Gloriju, temelji na međusobnom razumijevanju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebno mu je, istaknuo je, važno to što je i Ana povezana sa sportom jer dobro razumije tempo i zahtjeve njegove karijere.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U razgovoru je dao naslutiti i što ga je najviše privuklo kod nje: spontana i jednostavna osobnost, ali i ambicija. Naglasio je da, iako se nikada nije profesionalno bavila sportom, odlično razumije njegov način života te ga impresionira njezina želja da gradi vlastiti put i razvija vlastite projekte.

Ambiciozna Ana je nedavno u centru Zagreba pokrenula i vlastiti poslovni projekt: moderno uređen reformer studio, dok sa svojim pratiteljima često dijeli i trenutke s putovanja te dijelove svakodnevice.

Filip ZubčićAna VukojaLjubav
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
