Tko je nova djevojka mladog Schumachera? Nakon prekida s Bosankom srce mu ukrala lijepa Clara

Ljubavni život sina legendarnog Michaela Schumachera (57) ponovno je pod povećalom javnosti, a nove fotografije s Mallorce potaknule su nagađanja o novoj romansi.

Mick Schumacher (26) viđen je u romantičnom društvu portugalskog modela Clare Ramos u Camp de Maru, na Balearskom otoku, nedaleko od luksuzne vile u vlasništvu obitelji Schumacher. Njemački tabloid BILD objavio je ekskluzivne fotografije na kojima se vidi kako mladi vozač grli atraktivnu brinetu na javnom golf-terenu, a prizori su bili dovoljno rječiti da pokrenu lavinu komentara, iako par zasad nije službeno potvrdio vezu.

Tko je Clara Ramos?

No tko je Clara Ramos, djevojka koja je osvojila Mickovo srce? Riječ je o portugalskom modelu koj žiivi u Barceloni, gdje je doktorandica na Sveučilištu u Barceloni, a istovremeno gradi i uspješnu karijeru u modnoj industriji. Na Instagramu je prati više od 113 tisuća ljudi, a njezin profil obiluje fotografijama s putovanja, modnih snimanja i luksuznih destinacija.

Iako se zasad drži podalje od reflektora, jasno je da je Clara nova osoba koja privlači veliku pozornost uz prezime Schumacheri čini se da bi se o njoj u budućnosti moglo još mnogo pisati.

Nedavno prekinuo s lijepom Bosankom

Vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Mickova bivša djevojka, danska manekenka i finalistkinja izbora za Miss Universe Laila Hasanović, započela vezu s teniskom zvijezdom Jannikom Sinnerom, trenutačnim svjetskim brojem dva. Schumacher i Hasanović bili su zajedno oko tri godine, a tijekom njihove veze Laila je često bila uz njega na utrkama Formule 1, pružajući mu podršku iz paddocka.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravite jeftine frizere i majstore! 'Ruke' u Hrvatskoj poskupjele čak 32 posto