ATRAKTIVNA BRINETA /

Tko je nova djevojka mladog Schumachera? Nakon prekida s Bosankom srce mu ukrala lijepa Clara

Tko je nova djevojka mladog Schumachera? Nakon prekida s Bosankom srce mu ukrala lijepa Clara
Foto: Amg/zuma Press/profimedia

Claru na Instagramu prati više od 113 tisuća ljudi, a njezin profil obiluje fotografijama s putovanja, modnih snimanja i luksuznih destinacija

5.2.2026.
14:58
Hot.hr
Amg/zuma Press/profimedia
Ljubavni život sina legendarnog Michaela Schumachera (57) ponovno je pod povećalom javnosti, a nove fotografije s Mallorce potaknule su nagađanja o novoj romansi.

Mick Schumacher (26) viđen je u romantičnom društvu portugalskog modela Clare Ramos u Camp de Maru, na Balearskom otoku, nedaleko od luksuzne vile u vlasništvu obitelji Schumacher. Njemački tabloid BILD objavio je ekskluzivne fotografije na kojima se vidi kako mladi vozač grli atraktivnu brinetu na javnom golf-terenu, a prizori su bili dovoljno rječiti da pokrenu lavinu komentara, iako par zasad nije službeno potvrdio vezu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Clara Ramos (@cclaramos)

 

Tko je Clara Ramos?

No tko je Clara Ramos, djevojka koja je osvojila Mickovo srce? Riječ je o portugalskom modelu koj žiivi u Barceloni, gdje je doktorandica na Sveučilištu u Barceloni, a istovremeno gradi i uspješnu karijeru u modnoj industriji. Na Instagramu je prati više od 113 tisuća ljudi, a njezin profil obiluje fotografijama s putovanja, modnih snimanja i luksuznih destinacija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Clara Ramos (@cclaramos)

Iako se zasad drži podalje od reflektora, jasno je da je Clara nova osoba koja privlači veliku pozornost uz prezime Schumacheri čini se da bi se o njoj u budućnosti moglo još mnogo pisati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Clara Ramos (@cclaramos)

 

Nedavno prekinuo s lijepom Bosankom

Vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Mickova bivša djevojka, danska manekenka i finalistkinja izbora za Miss Universe Laila Hasanović, započela vezu s teniskom zvijezdom Jannikom Sinnerom, trenutačnim svjetskim brojem dva. Schumacher i Hasanović bili su zajedno oko tri godine, a tijekom njihove veze Laila je često bila uz njega na utrkama Formule 1, pružajući mu podršku iz paddocka.

 

 

Michael SchumacherMick Schumacher
komentara
ATRAKTIVNA BRINETA /
Tko je nova djevojka mladog Schumachera? Nakon prekida s Bosankom srce mu ukrala lijepa Clara