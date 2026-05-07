Tko je kći Anne Wintour? Umjesto Voguea izabrala Broadway, a njezin suprug je iz modnog svijeta

Najutjecajnija žena modne industrije, Anna Wintour (76) pojavila se s kćeri Bee Schaffer (38) na premijeri filma "Vrag nosi Pradu 2".

Wintour sa svojim bivšim suprugom Davidom Shafferom ima sina Charlesa (41) i kćer Bee, no Anna ima i tri unuka, Olivera, Caroline i Elli.

Djeca nisu išla modnim stopama

Unatoč tome što im je majka dugogodišnja glavna urednica Voguea, nijedno od njezine djece nije krenulo modnim putem. Bee radi u industriji zabave kao televizijska producentica, dok je Charles krenuo očevim stopama i postao psihijatar.

Bee je rođena kao Katherine Shaffer 31. srpnja 1987. godine u Londonu. Diplomirala je englesku književnost na Columbia University, no za razliku od majke ne radi u modnoj već zabavnoj industriji.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty images/Profimedia

Nekad je bila segment producentica u emisiji Late Night with Seth Meyers, a danas radi kao producentica na Broadwayu, na predstavama poput The Wiz i The Last Five Years.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty images/Profimedia

Romansa između talijanskog i američkog Voguea

Bee je bila u vezi s Francescom Carrozzinom (43), sinom pokojne France Sozzani, glavne urednice Voguea Italia. Prvi put su glasine o njima krenule kada je Bee prisustvovala projekciji Francescova dokumentarca o njegovoj majci, "Franca: Chaos & Creation". Glasnogovornica Voguea potvrdila je njihove zaruke za PEOPLE u ožujku 2017.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty images/Profimedia

Dva mjeseca kasnije Bee je prvi put pokazala zaručnički prsten na crvenom tepihu Met Gala 2017., gdje se pojavila sa zaručnikom što je ujedno njihov prvi javni izlazak kao zaručenog para.

Bee se 2018. udala za Francesca Carrozzina. Par je sudbonosno "da" rekao na intimnoj ceremoniji u Anninoj kući u Masticu, New York. Nakon vjenčanja u New Yorku par je imao drugo slavlje u Portofinu, a njihovo vjenčanje bilo je predstavljeno u Vogueu.

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty images/Profimedia

'Uvijek stavlja druge ispred sebe'

Bee je za Graziju otvoreno progovorila o tome kako je zaista imati Anna Wintour za majku. Otkrila je da je njezina mama "postala još poznatija" nakon izlaska filma "Vrag nosi Pradu" jer je lik Meryl Streep u filmu bio je inspiriran Annom kao urednicom Voguea. Tada su ju mnogi doživljavali kao "vrlo hladnu".

Foto: Dimitrios Kambouris/Getty images/Profimedia

"Ona je najvelikodušnija osoba koju ćete ikad upoznati. Zvuči nevjerojatno, ali uvijek će druge staviti ispred sebe. To je ona. Ujedno je i iznimno učinkovita, brzo joj dosadi i želi da se stvari riješe", ispričala je Bee.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Trump od čovjeka koji ne zna nijedan citat iz Biblije postao veći katolik od pape?