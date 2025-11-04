Mnogi ne znaju da postoji: Znate li tko je i čime se bavi starija sestra Janice i Ivice Kostelić

U Kaptol Boutique kinu u Zagrebu održana premijera kratkometražnog filma “Freedom” koji potpisuje naš proslavljeni sportaš Ivica Kostelić (45). Uz njega, na premijeri se pojavila i njegova supruga Elin Kostelić (40) kao i njihovih troje mališana koji su pokazali kako su tatini najglasniji navijači.

S obzirom na to da obitelj Ivice Kostelića nemamo priliku često vidjeti na eventima, njihov zajednički izlazak privukao je veliku pažnju javnosti i medija te u fokus istih ponovno stavio ovu poznatu sportsku obitelj. I dok su se mnogi pitali gdje je jučer bila Janica Kostelić (43), dok joj je brat imao premijeru 11-minutnog filma, rijetki znaju kako ona nije jedina Ivičina sestra.

Naime, mnogi ne znaju da Ivica i Janica imaju i polusestru Hrvojku Kostelić-Swift, koja se godinama drži podalje od medija i svjetla reflektora. Hrvojka živi u Velikoj Britaniji, gdje se udala i uzela suprugovo prezime Swift, a za razliku od poznate sportske obitelji, izabrala je mirniji život izvan javnosti.

Kako su svojedobno pisali domaći mediji, Hrvojka se jedno vrijeme bavila prevođenjem i radila u dopunskoj školi u Londonu, a kasnije se posvetila obiteljskom životu.

Hrvojka ima dvoje djece i živi u Londonu

Njezin otac, Ante Kostelić, jednom je prilikom otkrio da Hrvojka ima dvoje djece, Felixa i Katarinu, te s ponosom istaknuo da su “napola Englezi, napola Hrvati”. Nakon razvoda od Hrvojkine majke, Ante se oženio s Maricom Kostelić, majkom Ivice i Janice, koja je godinama bila ključni oslonac obitelji — od natjecanja do svakodnevne organizacije života sportaša.

I dok Ivica i Janica već desetljećima pišu zlatne stranice hrvatskog sporta, Hrvojka Kostelić-Swift svoj mir pronašla je daleko od kamera, ali ostaje važan, iako rijetko spominjan, dio poznate sportske dinastije.

