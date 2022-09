ŽENA, MAJKA, TALIJANKA / Tko je buduća premijeka Italije? U politiku je ušla s 15 godina, a za njezin uspjeh zaslužan je i Berlusconi

45-godišnja Giorgia Meloni najvjerojatnije će postati nova premijerka Italija, i to prva u povijesti te zemlje. No ono što neke najviše brine je to da je, ako se to obistini, Meloni krajnje desničarka stranka koju Italija nije imala od Drugog svjetskog rata. Inače, Meloni je poznata po svojim krajnje desnim stavovima poput odnosa prema abortusu, LGBT zajednicama, imigrantima, pa i teritorijalnim pretenzijama prema Istri i Dalmaciji. Više o ovoj misterioznoj ženi saznajte u nastavku...