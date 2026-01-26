FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UKRALA PAŽNJU /

Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša

Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša
×
Na fotografiji je s lijeve strane Zvonimirova djevojka Dora, a s desne strane je njegova sestra Antonela
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Zvonimir nije sklon dijeljenju privatnog života na društvenim mrežama, no jednom je prilikom ipak objavio fotografiju u zagrljaju dugogodišnje djevojke, što je raznježilo njegove pratitelje i potvrdilo koliko su bliski

26.1.2026.
10:31
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon nove velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacije protiv Švicarske (28:24), slavlje se iz dvorane u Malmöu preselilo i na tribine, gdje su igrače dočekali njihovi najbliži. Među njima je bio i Zvonimir Srna (28), koji je odmah nakon utakmice potrčao u zagrljaj obitelji – majci Ivani, sestri Antoneli, ali i djevojci koja mu već godinama pruža podršku iz sjene.

Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša
Na fotografiji je s lijeve strane Zvonimirova djevojka Dora, a s desne strane je njegova sestra Antonela
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Tko je djevojka Zvonimira Srne?

Riječ je o Dori Galić, samozatajnoj djevojci iz Metkovića koja je osvojila srce jednog od najboljih hrvatskih reprezentativaca. Dora se rijetko pojavljuje u javnosti, a njihov odnos par pažljivo čuva od medijske pažnje, no upravo je ona bila među najglasnijima na tribinama tijekom ključne utakmice.

Zvonimir nije sklon dijeljenju privatnog života na društvenim mrežama, no jednom je prilikom ipak objavio fotografiju u zagrljaju dugogodišnje djevojke, što je raznježilo njegove pratitelje i potvrdilo koliko su bliski.

 

Obitelj kao najveća podrška

Na tribinama se uz Doru našla i Zvonimirova sestra Antonela, studentica medicine u Zagrebu, kao i majka Ivana, bivša rukometašica od koje je naslijedio ljubav prema sportu. Upravo obitelj čini njegovu najveću podršku, kako na terenu, tako i izvan njega.

Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša
Majka Zvonimira Srne i djevojka Dora
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sportski talent u genima

Zvonimir Srna rođen je 18. siječnja 1998. godine u sportskoj obitelji. Otac Renato bio je vratar NK Neretve, majka Ivana rukometašica, a i sestra Antonela bavila se sportom. Kao dječak trenirao je nogomet, no 2009. godine definitivno se odlučio za rukomet, sport u kojem danas briljira. Zanimljivo je i da je Zvonimir nećak legendarnog kapetana Vatrenih Darija Srne – njegov otac Renato Darijev je stariji brat iz očevog prvog braka.

I dok Zvonimir na terenu krade lopte protivnicima, izvan njega, čini se, odavno je osvojio najvažnije – srce svoje Dore, s kojom mirno i daleko od reflektora gradi svoju priču.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Fenomenalno spašavanje lopte i onda akcija za gol Davida Mandića

Zvonimir SrnaRukometDjevojka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UKRALA PAŽNJU /
Tko je tajanstvena djevojka Zvonimira Srne? Ljepotica s tribina osvojila srce našeg rukometaša