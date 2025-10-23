Tko je Bojan Tomović? Skinuo se na bakinom sprovodu i Hanki Paldum slao 'proste' fotografije

Život crnogorsko-srpskog pjevača Bojana Tomovića (42) obilježili su brojni skandali i izjave koje su redovito izazivale buru u javnosti, a o kojima su opširno izvještavali regionalni mediji. Među najšokantnijima je navodni incident na sprovodu vlastite bake, gdje je, prema pisanju Telegrafa, skinuo donje rublje, pokazao stražnjicu i srednji prst rodbini, optužujući ih da su licemjeri.

Uz to, u jednoj od svojih javnih ispovijesti priznao je da je prevario suprugu s njezinim bratom, a pjevačicu Hanku Paldum (69) s kojom je snimio duet, šokirao je slanjem svojih intimnih fotografija, nakon čega ga je ona, prema medijskim napisima, blokirala i prekinula suradnju. Tko je pjevač koji konstatno puni medijske napise?

Tko je Bojan Tomović?

Prema dostupnim biografskim podacima, Bojan Tomović rođen je 1982. godine u Somboru, a odrastao je u Kuršumliji gdje je rano pokazao glazbeni talent. Nakon glazbene škole i pobjeda na dječjim festivalima, 2002. godine seli se u Beograd, gdje počinje nastupati po splavovima i klubovima.

Uspjeh je bio trenutan. Pjesme "S prijateljima na sto", "Na distanci" i "Plava Motorola" postale su hitovi, a Tomović je stekao veliku popularnost kod publike. Uslijedila je turneja po Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i dijaspori, gdje je imao iznimno posjećene nastupe.

Već 2006. godine objavljuje drugi, još uspješniji album "Ko to tamo peva", čime je potvrdio svoj status zvijezde. Međutim, sa singlom "Jela" iz 2007., koji je u Crnoj Gori postao hit, a u Srbiji bio loše prihvaćen zbog političke situacije, pojavili su se prvi problemi u njegovoj karijeri.

Borba s bipolarnim poremećajem

Nakon početnog uspjeha, Tomović se postepeno počeo povlačiti iz javnosti. Godinama kasnije, progovorio je o borbi s bipolarnim poremećajem koji mu je dijagnosticiran u 30. godini.

"Bipolarni poremećaj mi je poprilično uništio život, brak, zdravlje, karijeru, ali i dalje se trudim da živim", priznao je pjevač za Blic. Opisao je kako bolest funkcionira kao manično-depresivna psihoza, s naglim promjenama raspoloženja. "Kada sam u plus fazi, euforičan sam, kreativan, pišem pjesme, trošim previše novca, ne spavam noćima. A kada je minus, depresivna faza, bukvalno ne možete ustati iz kreveta, ništa nema smisla i samo razmišljate kako da sebi prekratite muke", otkrio je Tomović za Avaz.ba.

Njegova borba uključivala je boravke u bolnicama, razne terapije i lijekove. Priznao je da je često razmišljao o samoubojstvu, a jednom je i pokušao oduzeti sebi život. Liječenje na privatnoj klinici koštalo ga je, kako je rekao za Kurir, nekoliko tisuća eura.

Traume iz djetinjstva i obiteljski problemi

Tražeći uzroke svoje bolesti, Tomović se podvrgnuo hipnoterapiji koja je otkrila potisnutu traumu.

"Otkriveno je da sam bio zlostavljan kad sam imao pet godina. To je svih ovih godina bilo potisnuto i možda sam upravo zbog te traume postao bipolaran", ispričao je za portal Alo.rs.

Kada je obitelji priznao da je biseksualac, naišao je na odbacivanje.

"Majka i brat su me se odrekli. Preko toga nisu mogli prijeći, a vi znate kako je to kad se tako nešto izjavi u Crnoj Gori. To je nekako sramota za porodicu, ali nemam namjeru da se krijem i živim dvostrukim životom", izjavio je Tomović za portal Srbija Danas.

