Pjevač Marko Purišić (28), poznatiji kao Baby Lasagna pobijedio je na Dori 2024. s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' s kojom će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2024. u svibnju u Švedskoj. Od publike je dobio nestvarnih 247 bodova, a od žirija 74.

"Hvala svima što ste glasali. Uvijek sam išao sa stavom - nije gotovo dok nije gotovo. Nisam uopće razmišljao ni o pobjedi ni o bilo čemu, bilo mi je bitno dati sve od sebe", rekao je pobjednik ovogodišnje Dore na konferenciji za novinare.

Umažaninin Lasagna je na Dori završio kao zamjena i na kraju - pobijedio. Prvotno je pjevačica Zsa Zsa (29) trebala nastupiti s pjesmom 'Probudi usne moje', no naposljetku je odustala. Kao njezina zamjena došao je Baby Lasagna koji je postao miljenik publike u Hrvatskoj, ali i šire.

Mnogima je njegovo umjetničko ime smiješno, a do njega je došao sasvim spontano.

"Samo ime koji zvuči smiješno i nema neke velike priče ni značenja. Mislim da je dovoljno smiješno i apsurdno da su ljudi zapamtili", ispričao je pjevač nedavno u RTL Direktu.

U privatnom životu uglavnom ga zovu pravim imenom.

"Tu i tamo me netko nazove i kaže 'di si lazanjice moj', ali u globalu me svi zovu imenom, kako je meni i najdraže. Tata se zbunio par puta pa je rekao Baby Njoki i čuo sam još neka jela u svom tom miksu, ali najdraže mi je Marko. Nikada nisam bio fan nadimaka", otkrio je nedavno za Net.hr.

Ovo mu nije prvi put na Dori

Na Doru se prijavio na prijedlog prijatelja.

"Konkretna priča jest ta da mi je prijatelj Dino predložio da se prijavim. Pregledao sam prijavnicu, skužio da nije teško pa sam se odučio za prijavu. No, osim eksterne motivacije, Doru smatram kvalitetnom platformom koja može predstaviti glazbu nepoznatog glazbenika poput mene široj publici. Slučaj Baby Lasagne i Dore po mojem mišljenju pridodaje legitimitetu prethodne izjave te se nadam da motivira druge hrvatske glazbenike da Doru shvate kao opravdani izbor karijere", ispričao je za Net.hr.

No, ovo mu nije prvi put da se pojavio na Dori. Lasagna je godinama bio gitarist u hrvatskom rock bendu Manntra, s kojom je 2019. bio na Dori s pjesmom 'In the Shadows'.

Tu grupu mnogi zovu i umaškom metal-mašinom, a vrlo je popularna u Njemačkoj. Bend Manntra poznat je po tome što je to prvi bend iz Hrvatske koji je, nakon više od trideset godina, ostvario plasman na Službenoj top-listi albuma u Njemačkoj, prema podacima Offiziele Deutsche Charts.

Marko je nedavno izbacio video spot za pjesmu Rim Tim Tagi Dim. Spot je sniman na nekoliko različitih lokacija u Markovoj rodnoj Istri, čime je dodatno naglašena kontrastna tema pjesme koja prikazuje odlazak iz ruralnog okruženja u urbanu sredinu.

Radnja prati mladića okruženog lokalnim stanovništvom i domaćim životinjama koji u potrazi za boljim životom odlazi u strani svijet.

""Pisao sam o jednom dečku koji teškog srca napušta svoje selo ili svoj grad u potrazi za boljim životom jer se nalazi u teškoj okolini. Tjeskoba ga napada jer odlazi, napušta dom, mačku…", otkrio je pjevač za RTL Direkt.

S djevojkom surađivao na brojnim projektima

U izradi spota sudjelovala je i njegova djevojka, Elizabeta Ružić.

Elizabeta koja je snimila spot za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim', bavi se video produkcijom i art fotografijom, a završila je Umjetničku akademiju u Splitu. Trenutno radi u obiteljskoj tvrtki u općini Kaštelir, a od svog dečka, Baby Lasagne, mlađa je samo godinu dana te su na razočarenje mnogih njegovih obožavateljica u dugoj i sretnoj vezi.

Zajedno su sudjelovali na nekoliko multimedijskih projekata u kojima su promovirali Istru i Kraj, kao što je to bio slučaj i njegovoj pjesmi 'Rim Tim Tagi Dim', a par je 2022. godine čak dobio i nagradu za najbolji video iz Istre na natječaju Moja.hr gdje je zadatak bio u šezdeset sekundi pojasniti osjećaj emotivne vezanosti uz sredinu u kojoj žive.

Optužili ga za plagijat

Ubrzo nakon objave spota, na hrvatskom se Redditu pojavila sugestija da je njegova pjesma - plagijat.

Naime, kako tvrdi jedan korisnik Reddita, riff pjesme Baby Lasagne, isti je kao u demu 'Espectro' španjolskog DJ-a Adriana de la Vege.

Kontaktirali smo Baby Lasagnu za komentar o navodima s Reddita. Evo što nam je odgovorio njegov PR tim.

"Melodijska fraza koja se nalazi u pjesmi španjolskog DJ-a i pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' ne krši pravila ESC-a niti je riječ o plagijatu. Riječ je o kupljenom sampleu sa stranice Splice.com, a kupovinom istog kupac stječe potpuno pravo korištenja te zadržava autorska prava o korištenju. Kupovina sampleova je standardna praksa u glazbenoj industriji, koja se proteže od najvećih do najmanjih imena i kao takva, otprije je poznata na Eurovizijskim pozornicama. Važno je da nije riječ o sampleanju autorskog dijela, što u ovome slučaju nije. Tonska fraza poslužila je kao kamen temeljac te se na istome izgradila pjesma", piše u izjavi Marka Purišića.

Mnogi su se zapitali - je li pjesma koja u sebi ima sample koji potencijalno mogu imati i druge pjesme originalna? Marko kaže - da. Naime, on je, kaže, kupio samo jedan djelić koji je koristio u svojoj pjesmi, a gotov sadržaj, odnosno pjesma 'Rim Tim Tagi Dim', njegovo je originalno djelo.

No ovo nije prva optužba za plagijat.

Prvo su Baby Lasagnu optužili da je plagirao švedski bend Pain, na što je u RTL Direktu rekao: "Mislim da ima nešto, ali mislim da svake godine se pojavi neka optužba za plagijat. Za taj bend znam, ali znam da nisam ništa krao, tako da se ne osjećam ništa krivo i mislim da ovo nije još zadnji od napada. Tako da možda će biti još."

