Na ovogodišnjoj Dori, koja će se održavati od 22. do 25. veljače, nastupat će 24 izvođača, a među njima je i hrvatski pjevač, tekstopisac te glazbeni producent Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (28), koji će nastupiti s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", a sada je za Net.hr progovorio o svojim očekivanjima na Dori, pjesmi, neugodnim iskustvima te o obožavateljima.

1. Kako si odlučio prijaviti se na Doru?

Konkretna priča jest ta da mi je prijatelj Dino predložio da se prijavim. Pregledao sam prijavnicu, skužio da nije teško pa sam se odučio za prijavu. No, osim eksterne motivacije, Doru smatram kvalitetnom platformom koja može predstaviti glazbu nepoznatog glazbenika poput mene široj publici. Slučaj Baby Lasagne i Dore po mojem mišljenju pridodaje legitimitetu prethodne izjave te se nadam da motivira druge hrvatske glazbenike da Doru shvate kao opravdani izbor karijere.

2. Što misliš o ostalim kolegama?

Mislim da Dora 2024. publici nudi fantastične pjevače i nevjerojatne showmane. Također, nadam se da ćemo kao izvođači, poučeni Let3ovim primjerom prošle godine, puno više pažnje pridodati vizualnom aspektu ovoga natjecanja. Nadalje, veseli me vidjeti veliki broj mladih glazbenika koji su na početku svoje karijere te imaju priliku nadograditi ponudu hrvatske glazbene scene.

3. Kakva su tvoja očekivanja za Doru?

Sve do sada se dogodilo bez ikakvih mojih očekivanja i nadanja. Stoga se trudim ostati pri istom tom stavu koji mi je pomogao u svemu što se dogodilo. Ipak, neizbježno je sanjariti i zamišljati na što će to sve ličiti. Jedino što očekujem i u što mogu biti siguran, jest to da ću imati jaku tremu.

Nadam se da će se ljudi iz Lasagna tima zabaviti i biti ponosni na sve što smo postigli, a mislim da imamo na što biti ponosni. Osim svega ovoga, nadam se da ću zadržati nekolicinu ljudi i nakon Dore. Nekoliko ljudi koji će poslušati nove pjesme i pogledati novi video. To je bilo nadanje od samog početka.

4. Jesi li uzbuđen oko nastupa? Imaš li tremu?

Iznimno sam uzbuđen radi nastupa. U prvim fazama strah i neizvjesnost su prevladavali kada bih se sjetio nastupa, ali kako su se stvari počele realizirati, a time i sigurnost, negativni aspekti su se počeli smanjivati. U ovom trenutku osjećam tremu, ali jednako toliko i uzbuđenje, mogu reći da jedva čekam.

5. Što misliš hoće li pjesma "Rim Tim Tagi Dim" nakon Dore biti hit?

Nisam siguran jel Rim Tim Tagi Dim i sada uopće hit, ali presretan sam postignutim brojkama. Inače, ne razmišljam o takvim stvarima te sve što se sada događa je "gratis". Upravo zato, radi ovakvoga stava, ne mogu i neću razmišljati o budućnosti ove pjesme. U mjesec dana je dosegla pola milijuna pogleda, bila je no.1 trending na YouTubeu i dosegla je 4. mjesto na Hrvatskim chartovima - što bih mogao više poželjeti?

6. Zovu li te prijatelji i obitelj Baby Lasagna ili te zovu imenom?

Tu i tamo me netko nazove i kaže "di si lazanjice moj", ali u globalu me svi zovu imenom, kako je meni i najdraže. Tata se zbunio par puta pa je rekao Baby Njoki i čuo sam još neka jela u svom tom miksu, ali najdraže mi je Marko. Nikada nisam bio fan nadimaka.

7. Koje ti je bilo najneugodnije iskustvo u karijeri?

Jedan "neugodnjak" kojeg se ipak rado sjetim je bio u kontekstu mog bivšeg benda Meant to Be. Svirali smo nekoliko dana za redom po Hrvatskoj te sam u Čakovcu, ponosno i vrlo vrlo jasno rekao "hvala Đakovo". Ekipa je počela skandirat "buuu" i smijali su se, ali sve u svrhu zezancije.

Tu večer sam propao u zemlju od srama, ali danas se toga rado sjetim. Jedva čekam da opet takvo nešto napravim, znam da hoću.

8. Prilaze li ti često obožavatelji na ulici?

Do sada mi nitko nije prišao. Priđu mi poznanici u rodnom gradu, ali u Zagrebu mi nitko nije prišao. Vjerojatno nemam toliko upamtljivu i posebnu facu.

9. Budući da si vrlo aktivan na Instagramu, koliko često ti ulijeću u DM-u?

Podosta često mi ulijeću u DM, ali za moje čudo, preskaču upoznavanja i razgovore već odmah zveknu sliku. Prije to nikada nisam doživio pa mi je sada sve to čudno i nevjerojatno.

10. Koji ulet obožavateljica ćeš uvijek pamtiti?

Nisam imao neke legendarne ulete, pogotovo ne s lazanjom. Sjećam se da sam jednom svirao u Dalmaciji i grudnjak mi je sletio na gitaru. Osim toga, presmiješno mi je bilo kada je na Manntrinom koncertu moja cura snimala ekran mobitela cure ispred nje. Zoomirale su na mene i hihotale se. No, nekih posebnih kreativnih uleta nije bilo.

