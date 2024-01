Glazbenik Marko Purušić poznati kao 'Baby Lasagna' gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o tome kako je preko noći postao slavan, a našalio se i svojim kreativnim imenom.

RTL-ova voditeljica Mojmira nije mogla ne primijetiti činjenicu koliko je njegovo umjetničko ime neuobičajeno, pa je pokušala saznati kako je 'Baby Lasagna' došao na inspiraciju.

"Što je zapravo 'Baby Lasagna'?", bilo je Mojmirino pitanje, a glazbenik joj nije otkrio neku veliku tajnu koju je očekivala.

"Baby Lasagna je samo ime koje zvuči smiješno i iza njega nema neke velike priče. Ali, da je to nešto što je utjecalo na moj život, zvao bih se 'Baby Pizza'", rekao je Marko Purušić.

Njegova pjesma s kojom će nastupiti na Dori je na YouTube-u je prešla 100 tisuća pregleda, a s trona je srušila i Aleksandru Prijović koja je nedavno napunila pet zagrebačkih Arena.

"Nevjerojatni su komentari na društvenim mrežama. Hvale te i domaći i strani. Govore da je pjesma super, da predviđaju nevjerojatan uspjeh. Kakav osjećaj to u tebi izaziva? Došao si kao rezerva i odjednom postao hit", upitala ga je voditeljica nakon što se prisjetila trenutka kada je pjevačica Zsa Zsa odustala s Dore.

"Izbjegavam čitati komentare, ali ono što vidim je pozitivno. Meni je preludo da još neko u pjesmi čuje ono što ja čujem. Mislio sam da će me svi izvrijeđati pa sam se na početku malo maknuo s društvenih mreža", priznao je Baby Lasagna.

Neki tvrde da je njegova pjesma plagijat

Nedavno se govorilo o tome da je njegova pjesma 'Rim Tim Tagi' Dim kojom nastupa Dori plagijat, a primijetili su to fanovi švedskog benda PAIN koji ističu veliku sličnost s pjesmom "Party In My Head".

"Ima tu neke sličnosti, ali svake godine se na Dori pojavi neka optužba za plagijat. Za taj bend znam, ali znam i da nisam ništa krao, tako da se ne osjećam krivo", rekao je, pa priznao da očekuje još negativnih komentara.

Marko je također zaključio da nema velika očekivanja od svog nastupa, ali većinski iz razloga jer se sve odvija brzo, a u situaciji se našao neočekivano.

"Što bude, bit će", rekao je Marko Purušić poznati kao 'Baby' Lasagna u RTL Direktu.

