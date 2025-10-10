Postala poznata na platformama za odrasle, sad kći Charlie Shina priznaje: 'Hvala bogu na botoksu'

Kći američkog glumca Charlija Sheena (59) i Denise Richards (54), OnlyFans zvijezd Sami Sheen (21) na Instagramu je fanove iznenadila priznanjem o estetskim zahvatima koje je obavila tijekom posljednjih sedam godina. Podijelila je fotografije prije i poslije transformacije te zahvalila Bogu na rezultatima.

Foto: Instagram/screenshot

"Sedam godina razlike... hvala Bogu na ekstenzijama za kosu, filerima za usne, operaciji grudi, operaciji nosa, navlakama i filteru Kiss 2 na FaceAppu", napisala je Sami.

Za nju nema tabua

Sami, koja je postala jedno od najpoznatijih lica platforme "za odrasle" nikada nije skrivala informaciju da se podvrgnula estetskim zahvatima. Ranije ove godine svojim fanovima na Instagramu je otkrila: "Čini se da sam mnoge razljutila zbog operacije nosa, pa sam pomislila da ću još više ljudi iznenaditi ako vam otkrijem sve zahvate koje sam napravila."

Njena transformacija uključuje filere za usne, koje je prvi put stavila sa 18 godina, a sada ih redovito godišnje popravlja, implantate za grudi, dvije operacije nosa, navlake za zube i ekstenzije za kosu.

Također je priznala da je naučila što ne treba raditi. "Ubrizgala sam botoks u čelo i nije mi se svidjelo. Ubrizgala sam ga kako bih podigla obrve, ali učinio je suprotno – otežao mi je cijelo lice i izgledalo je strašno", ispričala je tada.

