Tina Katanić se oglasila nakon dugo vremena: Javila se iz Španjolske s velikim novostima

Bivša hrvatska televizijska voditeljica Tina Katanić već neko vrijeme ne živi u Hrvatskoj, a novu poslovnu i privatnu sreću pronašla je u Španjolska. Danas svoju karijeru uspješno gradi u tehnološkom sektoru, daleko od televizijskih studija u kojima je nekoć bila jedno od prepoznatljivih lica.

Prema podacima s njezina LinkedIn profila, posljednjih pet mjeseci radi kao voditeljica razvoja prodaje u tvrtki Cevro AI sa sjedištem u Marbelli, na jugu zemlje. Da joj na novom profesionalnom putu ide i više nego dobro, potvrđuju i objave koje redovito dijeli na društvenim mrežama.

Tako se ovih dana pohvalila fotografijama s važnog poslovnog putovanja u Južnu Ameriku, gdje je, kako ističe, ostvarila niz značajnih kontakata i uspjeha.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Puna sam dojmova, energije i inspiracije'

„Južna Amerika je iza mene, puna sam dojmova, energije i inspiracije. Veliko hvala svima koji su bili dio mog intenzivnog, ali zaista posebnog rasporeda. Skepticima koji su sumnjali u naše AI agente za korisničku podršku, drago mi je što smo uspjeli promijeniti vam mišljenje. I svim sjajnim razgovorima koji su otvorili vrata budućim partnerstvima, uzbuđena sam zbog onoga što je pred nama. Brazil, vidimo se uskoro opet. Cevro AI je već prisutan u Brazilu i diljem Latinske Amerike, i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti rasti zajedno s novim i dugogodišnjim partnerima i prijateljima“, poručila je Tina.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Napravila zaokret u karijeri

Njezin profesionalni put posljednjih godina ide u potpuno novom smjeru. Prije aktualne pozicije radila je u Gaming Innovation Group, gdje se zadržala oko dvije godine, a upravo joj je to iskustvo dodatno otvorilo vrata međunarodne karijere.

Iako je mnogi i dalje pamte s malih ekrana, Tina danas gradi uspješnu karijeru u brzo rastućem tehnološkom sektoru, a čini se da joj život u Španjolskoj itekako odgovara.

Podsjetimo, Tina Katanić je u Hrvatskoj nizala poslovne uspjehe, no njezin se život u jednom trenutku drastično promijenio nakon skandala s eksplicitnom snimkom. Tada se povukla iz javnosti, a o njezinu se životu dugo nije znalo gotovo ništa, sve do danas, kada ponovno gradi uspješnu priču, ali u potpuno drugačijem okruženju.

