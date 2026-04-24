FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE SKRIVA UZBUĐENJE

Tina Katanić se oglasila nakon dugo vremena: Javila se iz Španjolske s velikim novostima

Tina Katanić se oglasila nakon dugo vremena: Javila se iz Španjolske s velikim novostima
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako je mnogi i dalje pamte s malih ekrana, Tina danas gradi uspješnu karijeru u brzo rastućem tehnološkom sektoru, a čini se da joj život u Španjolskoj itekako odgovara

24.4.2026.
9:57
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivša hrvatska televizijska voditeljica Tina Katanić već neko vrijeme ne živi u Hrvatskoj, a novu poslovnu i privatnu sreću pronašla je u Španjolska. Danas svoju karijeru uspješno gradi u tehnološkom sektoru, daleko od televizijskih studija u kojima je nekoć bila jedno od prepoznatljivih lica.

Prema podacima s njezina LinkedIn profila, posljednjih pet mjeseci radi kao voditeljica razvoja prodaje u tvrtki Cevro AI sa sjedištem u Marbelli, na jugu zemlje. Da joj na novom profesionalnom putu ide i više nego dobro, potvrđuju i objave koje redovito dijeli na društvenim mrežama.

Tako se ovih dana pohvalila fotografijama s važnog poslovnog putovanja u Južnu Ameriku, gdje je, kako ističe, ostvarila niz značajnih kontakata i uspjeha.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Puna sam dojmova, energije i inspiracije'

„Južna Amerika je iza mene, puna sam dojmova, energije i inspiracije. Veliko hvala svima koji su bili dio mog intenzivnog, ali zaista posebnog rasporeda. Skepticima koji su sumnjali u naše AI agente za korisničku podršku, drago mi je što smo uspjeli promijeniti vam mišljenje. I svim sjajnim razgovorima koji su otvorili vrata budućim partnerstvima, uzbuđena sam zbog onoga što je pred nama. Brazil, vidimo se uskoro opet. Cevro AI je već prisutan u Brazilu i diljem Latinske Amerike, i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti rasti zajedno s novim i dugogodišnjim partnerima i prijateljima“, poručila je Tina.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Napravila zaokret u karijeri

Njezin profesionalni put posljednjih godina ide u potpuno novom smjeru. Prije aktualne pozicije radila je u Gaming Innovation Group, gdje se zadržala oko dvije godine, a upravo joj je to iskustvo dodatno otvorilo vrata međunarodne karijere.

Iako je mnogi i dalje pamte s malih ekrana, Tina danas gradi uspješnu karijeru u brzo rastućem tehnološkom sektoru, a čini se da joj život u Španjolskoj itekako odgovara.

Podsjetimo, Tina Katanić je u Hrvatskoj nizala poslovne uspjehe, no njezin se život u jednom trenutku drastično promijenio nakon skandala s eksplicitnom snimkom. Tada se povukla iz javnosti, a o njezinu se životu dugo nije znalo gotovo ništa, sve do danas, kada ponovno gradi uspješnu priču, ali u potpuno drugačijem okruženju.

 

 

Tina Katanić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike