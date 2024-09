Tina Katanić u potpunosti je promijenila svoj život: Pogledajte gdje je danas

Tina Katanić, bivša loto-djevojka i manekenka, povukla se iz javnog života kad su nad njom trojica muškaraca počinila teško kazneno djelo 2015. godine. Ova traumatična povreda njezine privatnosti ostavila je dubok trag, a Tina je tek krajem prošle godine odlučila progovoriti o tom bolnom razdoblju.

"Presuda je donesena, a ona kaže da su počinjena ozbiljna kaznena djela. U tom razdoblju najgore mi je bilo zbog moje obitelji, čak ne zbog mene. Iz svega sam izišla podignute glave. Najvažnije mi je da je donesena pravomoćna presuda i da je osoba dobila zatvorsku kaznu. Meni zatvorska kazna ne znači gotovo ništa jer je počinjena nepovratna šteta nada mnom, ali služi kao poruka da se ne mogu i ne smiju činiti kaznena djela te uništavati tuđi životi nekažnjeno", istaknula je u intervjuu za Story.

Foto: PIXSELL/Sanjin Strukic Tina Katanić 2023. godine na modnoj reviji Roberta Severa

Unatoč teškom periodu, Tina je uspjela okrenuti novu stranicu u svom životu i sada uživa u poslovnim uspjesima. Nedavno se pohvalila da je postala Business Development Executive u prestižnoj tvrtki Gaming Innovation Group, odnosno radi na poziciji koja obuhvaća razvoj i implementaciju strategija za rast kompanije.

Iako je spomenuti poslovni naziv teško prevesti na hrvatski, riječ je o vrlo značajnoj ulozi. Tvrtka se nalazi u španjolskom gradu Marbella u kojem je prije toga radila kao savjetnica za klijente u Dieselu.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Tina je 2023. napustila Hrvatsku i preselila se u Španjolsku. Mediji su pisali da je razlog preseljenja dečko, ali čini se da se ipak radi o karijeri s obzirom na to što se ispostavilo kako joj dečko nije Španjolac, nego netko s naših prostora.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Tina Katanić 2005. godine tijekom izbora za Kraljicu Hrvatske

Manekenka ne skriva svoje oduševljenje Španjolskom.

„Ovo je moja druga zemlja. Ona je više od jednog lijepog grada, ona nudi toliko raznolikosti, od juga pa sve do sjevera. Od pješčanih plaža Katalonije do Andaluzije, tapasa, flamenca do čarobne prirode sjevera i njegovih pinxosa, nogometa i El Clásico…Rafael Nadal. Njihova životna strast slična je nama Hrvatima“, zaključila je.

