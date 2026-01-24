Timothée Chalamet piše povijest trećom nominacijom za Oscara sa samo 30 godina
Treća nominacija potvrđuje njegov status jednog od najtraženijih glumaca današnjice
Timothée Chalamet (30), američki glumac poznat po nizu zapaženih filmskih uloga, dobio je svoju treću nominaciju za nagradu Oscar. Najnovija nominacija stigla mu je za ulogu u filmu Marty Supreme, u kojem tumači talentiranog i ambicioznog igrača stolnog tenisa Martyja Mausera.
Prvu nominaciju Chalamet je ostvario 2018. godine za film Call Me By Your Name, a drugu 2025. za ulogu Boba Dylana u filmu A Complete Unknown. Sada, s tek 30 godina, ponovno se našao u samom vrhu glumačke elite.
Nagrade već u vitrinama
Uloga u filmu Marty Supreme već mu je donijela prestižne nagrade – Zlatni globus i Critics’ Choice. Upravo zahvaljujući tim priznanjima mnogi ga vide kao jednog od glavnih favorita u utrci za Oscara.
Ako bi osvojio nagradu, Chalamet bi postao drugi najmlađi dobitnik Oscara za najboljeg glumca u povijesti. Mlađi od njega bio je jedino Adrien Brody, koji je nagradu osvojio s 29 godina za film Pijanist.
Iskrena razmišljanja o porazu
U studenome prošle godine Chalamet je otvoreno govorio o osjećajima koji prate nominacije bez pobjede. Istaknuo je kako je teško ostati ravnodušan kada netko ode kući praznih ruku, unatoč velikim očekivanjima.
Nakon objave ovogodišnjih nominacija kratko je poručio: „Veliki snovi“, a zatim je pratiteljima dodatno poručio da sanjaju veliko.
Jaka konkurencija u utrci
Konkurencija u kategoriji najboljeg glumca iznimno je snažna. Uz Chalameta nominirani su i Leonardo DiCaprio (51), američki glumac, za film One Battle After Another, Ethan Hawke (55), američki glumac, za film Blue Moon, Michael B. Jordan (38), američki glumac i producent, za triler Sinners te Wagner Moura (48), brazilski glumac, za ulogu u filmu The Secret Agent.
Film Sinners pritom prednjači s ukupno 16 nominacija, što ga čini najnominiranijim naslovom ove godine.
