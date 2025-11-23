Tijekom koncerta Devita stigle dvije dojave o bombi: Zvijezda šokirala potezom

Tijekom večerašnjeg koncerta regionalno popularnog repera Devita, u dvorani Jane Sandanski u Skopju, stigle su čak dvije dojave o bombama. Iz policije su kasnije potvrdili da se radilo o lažnoj uzbuni, piše Telma.

"22. 11. 2025. u 20:51 i 21:17 sati na broj 112 stigli su pozivi o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u sportskoj dvorani ‘Jane Sandanski’ i hotelskom objektu pokraj nje. Policija je odmah reagirala, provedene su sve provjere i utvrđeno je da su dojave lažne. I dalje se poduzimaju mjere u razotkrivanju slučaja“, priopćio je MUP.

Prema informacijama medija, oba poziva upućena su s telefonskih brojeva koji su odmah nakon dojave isključeni. Ipak, policija je uspjela locirati pozive te su zaključili kako dolaze iz Makedonije.

Dvorana nije evakuirana

Unatoč incidentima, tijekom koncerta dvorana nije bila evakuirana. Devito koji je poznat po nošenju maske na licu, održao je nastup do kraja.

Prema izvorima Telme, ovo se već događalo ranije u toj dvorani pa je organizator pravovremeno obavijestio makedonsku policiju te je napravljen poseban sigurnosni plan kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Sigurnosni tim je prije koncerta temeljito pregledao dvoranu, a organizatori su na ulazu imali i detektore metala. Iako su pozivi locirani, makedonska policija i dalje pokušava pronaći osobu koja stoji iza lažne dojave.

