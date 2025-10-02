Tia Jurčić zaručena za bivšu NBA zvijezdu: Pogledajte prsten, oduzima dah

Tia Jurčić, poduzetnica i pokćerka bivšeg saborskog zastupnika Ljube Jurčića te nekadašnja snaha Zdravka Mamića, uplovit će u novu bračnu luku. Naime, zaručila se za bivšu NBA zvijezdu i košarkaša Kennyja Smitha. Radosnu vijest podijelila je na društvenim mrežama, a prosidba se odvila u egzotičnom, tropskom okruženju.

O vezi Tije i Kennyja počelo se nagađati početkom prošle godine, a nagađanja su potvrđena u ožujku kada mu je emotivnom objavom čestitala 59. rođendan.

Uz fotografiju njih dvoje u zagrljaju napisala je: “Sretan rođendan mom posebnom čovjeku.” Par se pojavio zajedno i na Super Bowlu, gdje su pozirali u društvu, a upravo je ta fotografija dodatno potaknula priče o njihovoj romansi.

Kenny Smith, rođen je 1965. u Brooklynu, a odrastao je u Queensu. Aktivnu karijeru u NBA-u započeo je 1987. godine, a do 1997. igrao je za više klubova: Sacramento Kingse, Atlantu Hawkse, Houston Rocketse, Detroit Pistonse, Orlando Magic i Denver Nuggetse. Danas radi kao sportski analitičar i komentator. Kenny iza sebe ima dva braka. Iz prvog ima dvoje djece, a s manekenkom Gwendolyn Osborne dobio je još dvoje.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

Tia, koja je odrasla pod skrbništvom oca Ljube Jurčića nakon što joj je majka preminula, najpoznatija je domaćoj javnosti po braku s Marijem Mamićem. Vjenčali su se 2017., no brak je potrajao nešto više od šest godina. U prosincu 2023. otkriveno je da se par razvodi.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Iz prvog braka s američkim košarkašem Chrisom Warrenom Tia ima sina Domenicka, a upravo se s njim nakon razvoda od Mamića preselila u Sjedinjene Američke Države. Upravo tamo upoznala je Kennyja Smitha, čovjeka koji joj je, kako kaže, ponovno vratio vjeru u ljubav.

