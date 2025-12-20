FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POHVALILA SE /

Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana

Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana
×
Foto: Robert Anic/pixsell

Sandra je podijelila fotografiju slasnih puslica od mente, pravog blagdanskog klasika koji osvaja i izgledom i okusom, no to nije bilo sve

20.12.2025.
22:07
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, pokazala je da blagdani u njihovom domu prolaze u toplom, obiteljskom i mirisnom ozračju. Na svom Facebook profilu pohvalila se božićnim delicijama koje je pripremila za ukućane, a objave su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja.

Sandra je podijelila fotografiju slasnih puslica od mente, pravog blagdanskog klasika koji osvaja i izgledom i okusom. No to nije bilo sve – ove godine odlučila je pripremiti i tradicionalno piće koje je neizostavan dio božićnih proslava u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana
Foto: Facebook Story

Riječ je, naravno, o likeru od jaja, poznatom eggnogu, koji se u blagdansko vrijeme poslužuje u gotovo svakom domu.

Uz fotografiju domaćeg likera Sandra je duhovito napisala:

„Jesam li napravila domaći liker od jaja? Naravno da jesam“, a zatim dodala i opis koji je mnogima odmah probudio blagdanski ugođaj: „Ahh taj divni miris klinčića, cimeta i oraščića.“

Sitnice stvaraju poseban ugođaj

Njezin božićni meni još je jednom pokazao koliko joj znače obiteljska tradicija i sitni rituali koji stvaraju poseban ugođaj u najljepšem dijelu godine.

Dok mnogi blagdane doživljavaju kao vrijeme užurbanosti i stresa, Sandra Perković svojim objavama podsjetila je na onu topliju stranu Božića – mirise domaće kuhinje, slatke zalogaje i uživanje u trenucima provedenima s najbližima.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Svi upozoravaju, djeca ne slušaju: Dječak ostao bez prsta zbog pirotehnike

Marko Perković ThompsonSandra PerkovićBožić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POHVALILA SE /
Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana