Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana

Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, pokazala je da blagdani u njihovom domu prolaze u toplom, obiteljskom i mirisnom ozračju. Na svom Facebook profilu pohvalila se božićnim delicijama koje je pripremila za ukućane, a objave su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja.

Sandra je podijelila fotografiju slasnih puslica od mente, pravog blagdanskog klasika koji osvaja i izgledom i okusom. No to nije bilo sve – ove godine odlučila je pripremiti i tradicionalno piće koje je neizostavan dio božićnih proslava u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Foto: Facebook Story

Riječ je, naravno, o likeru od jaja, poznatom eggnogu, koji se u blagdansko vrijeme poslužuje u gotovo svakom domu.

Uz fotografiju domaćeg likera Sandra je duhovito napisala:

„Jesam li napravila domaći liker od jaja? Naravno da jesam“, a zatim dodala i opis koji je mnogima odmah probudio blagdanski ugođaj: „Ahh taj divni miris klinčića, cimeta i oraščića.“

Sitnice stvaraju poseban ugođaj

Njezin božićni meni još je jednom pokazao koliko joj znače obiteljska tradicija i sitni rituali koji stvaraju poseban ugođaj u najljepšem dijelu godine.

Dok mnogi blagdane doživljavaju kao vrijeme užurbanosti i stresa, Sandra Perković svojim objavama podsjetila je na onu topliju stranu Božića – mirise domaće kuhinje, slatke zalogaje i uživanje u trenucima provedenima s najbližima.

