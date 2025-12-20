Thompsonova supruga pokazala kako se priprema za Božić: Bez ovog specijaliteta nema blagdana
Sandra je podijelila fotografiju slasnih puslica od mente, pravog blagdanskog klasika koji osvaja i izgledom i okusom, no to nije bilo sve
Supruga Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, pokazala je da blagdani u njihovom domu prolaze u toplom, obiteljskom i mirisnom ozračju. Na svom Facebook profilu pohvalila se božićnim delicijama koje je pripremila za ukućane, a objave su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja.
Sandra je podijelila fotografiju slasnih puslica od mente, pravog blagdanskog klasika koji osvaja i izgledom i okusom. No to nije bilo sve – ove godine odlučila je pripremiti i tradicionalno piće koje je neizostavan dio božićnih proslava u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
Riječ je, naravno, o likeru od jaja, poznatom eggnogu, koji se u blagdansko vrijeme poslužuje u gotovo svakom domu.
Uz fotografiju domaćeg likera Sandra je duhovito napisala:
„Jesam li napravila domaći liker od jaja? Naravno da jesam“, a zatim dodala i opis koji je mnogima odmah probudio blagdanski ugođaj: „Ahh taj divni miris klinčića, cimeta i oraščića.“
Sitnice stvaraju poseban ugođaj
Njezin božićni meni još je jednom pokazao koliko joj znače obiteljska tradicija i sitni rituali koji stvaraju poseban ugođaj u najljepšem dijelu godine.
Dok mnogi blagdane doživljavaju kao vrijeme užurbanosti i stresa, Sandra Perković svojim objavama podsjetila je na onu topliju stranu Božića – mirise domaće kuhinje, slatke zalogaje i uživanje u trenucima provedenima s najbližima.
POGLEDAJTE VIDEO: Svi upozoravaju, djeca ne slušaju: Dječak ostao bez prsta zbog pirotehnike