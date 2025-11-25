FREEMAIL
ZNAJU UŽIVATI /

Medeni mjesec iz snova: Thompsonova nećakinja otputovala u 'raj na zemlji', svi joj pišu isto

Foto: Neva Zganec/pixsell

Svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je djelić raja na zemlji objavom s predivne karipske destinacije koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim

25.11.2025.
20:54
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Lejdi Perković Jarnec, poznata vizažistica i nećakinja popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), trenutno uživa u sunčanim danima daleko od jesenskog sivila. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je djelić raja na zemlji objavom s predivne karipske destinacije koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Mlada vizažistica podijelila je niz atraktivnih fotografija iz Oranjestada na Arubi, uz opis "Aruba - One Happy Island". Na slikama Lejdi pozira u plavom bikiniju koji ističe njezinu liniju, opušteno ležeći na bijelom pijesku uz kristalno čisto tirkizno more.

 

 

Romantičnu atmosferu dodatno su naglasili natpisi iscrtani u pijesku – "Jarneci" te "Lejdi" unutar velikog srca, čime je potvrdila kako je riječ o medenom mjesecu na koji je otišla sa suprugom, profesionalnim plesačem Ivanom Jarnecom.

Medeni mjesec na 'otoku sreće' 

Ovo egzotično putovanje dolazi kao savršen bijeg za mladi par nakon što su u rujnu 2025. godine izrekli sudbonosno "da" u Varaždinu. Njihovo vjenčanje privuklo je veliku pozornost javnosti, posebice zbog emotivnog trenutka kada je Lejdin stric, Marko Perković Thompson, mladencima otpjevao pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova". Nakon uzbudljivog razdoblja i svadbenog slavlja, Lejdi i njezin suprug, sada napokon imaju vremena posvetiti se isključivo jedno drugome na "otoku sreće".

Oduševljeni pratitelji nisu štedjeli na komplimentima ispod objave. Komentari su preplavljeni emojijima srca i pohvalama na račun izgleda mladog para i nestvarne prirode. "Ajme, koja lipota. Ne znam što je ljepše, vi ili priroda, divota", napisala je jedna pratiteljica, dok su im drugi poručili: "Uživajte mladenci" i "Predivni ste".

 

