Thompson sljedeće godine nastupa u BiH? U ovom gradu pjevač nije dugo zapjevao

Glazbenik Marko Perković Thompson (58) uskoro bi ponovno mogao nastupiti u Bosni i Hercegovini. Turneja pod nazivom "Hodočasnik", koja je započela velikim koncertom na zagrebačkom Hipodromu prošle godine, trebala bi se nastaviti i tijekom sljedeće godine, a planovi uključuju i više datuma u BiH, piše Radiotelevizija Herceg-Bosne.

Najviše se u tom kontekstu spominje Mostar, gdje Thompson nije nastupio već duže vrijeme.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Iako još nema službenih potvrda, njegovo nedavno sudjelovanje na manifestaciji Didakovi dani u Ljubuškom ponovno je potaknulo nagađanja. Tamo je, uz prisustvo brojnih okupljenih, primio priznanje za doprinos domoljublju i svehrvatskom zajedništvu, što je dodatno pojačalo interes za njegov eventualni povratak na koncertne pozornice u BiH.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Plan se razmatra

Iz Thompsonovog tima poručuju kako su planovi za turneju u BiH u razradi, no ističu da konkretni dogovori i datumi još nisu zaključeni.

Podsjetimo, Thompson je na zagrebačkom Hipodromu pjevao pred otprilike 504.000 obožavatelja, što njegov koncert čini najvećim takvim događajem u povijesti Hrvatske. Mjesec dana kasnije u Sinju je priredio spektakl za 150.000 obožavatelja, a zatim je objavio spot za pjesmu "Ravnoteža", koji zapravo čine snimke s njegovog povijesnog koncerta u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne