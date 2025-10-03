Taylor Swift oduševila, ali i šokirala: Eksplicitni stihovi o Travisu Kelceu podijelili fanove
Pjevačica ponovno intrigira fanove tekstovima svojih pjesama
Taylor Swift (35) iznenadila je obožavatelje i medije objavom svog 12. studijskog albuma The Life of a Showgirl. Iako album sadrži ukupno 12 pjesama, jedna je odmah izazvala posebnu pažnju - pjesma Wood. Pjesma je posveta njezinom zaručniku, zvijezdi NFL-a Travisu Kelceu (35), a zbog eksplicitnih i vrlo sugestivnih stihova mnogi su ju već nazvali najbezobraznijom u njezinoj karijeri.
U njoj Taylor otvoreno pjeva o intimnoj povezanosti s Kelceom, koristeći metafore poput "ključ koji je otvorio moja bedra", što je izazvalo podijeljene reakcije publike.
Stihovi koji ne ostavljaju mjesta dvojbi
Pjesma Wood traje nešto više od dvije minute i pol, no stihovi su snažni i direktni. Taylor u pjesmi spominje i podcast New Heights koji Travis vodi sa svojim bratom, što dodatno naglašava njezinu posvećenost.
Pjevačica u jednom dijelu pjeva:
"On me ah-matizirao i otvorio mi oči/Stablo sekvoje, nije teško vidjeti/Njegova ljubav je bila ključ koji je otvorio moja bedra."
Ovakvi stihovi izazvali su lavinu komentara - od onih koji smatraju da je to "previše" i "neukusno" do onih koji podržavaju Taylor i njezinu iskrenost u izražavanju ženskog seksualnog zadovoljstva.
Stručni komentari i podrška publike
Stephanie Burt (54), profesorica s Harvarda koja proučava Taylor Swift, smatra kako pjevačica "točno zna što radi". Burt ističe da je Taylor odrasla u glazbenom svijetu gdje su muškarci često govorili eksplicitno o ženskom tijelu, dok žene nisu imale isti glas. Ova pjesma, smatra ona, važan je korak u osvještavanju ženske seksualnosti kroz glazbu, posebice za ženu u njezinim tridesetima koja se priprema za brak.
Travisova reakcija i omiljena pjesma
Iako je Wood najzapaženija, Travis Kelce nije odabrao baš tu pjesmu za svoju omiljenu s albuma. Taylor je u emisiji The Graham Norton Show otkrila da je njegov favorit Opalite, a i njezin otac posebno voli baš tu pjesmu. Kelce je bio velika podrška Taylor tijekom stvaranja albuma, a ona ga opisuje kao "pravog čovjeka od vibre", visokog 198 centimetara s impresivnom građom.
Ljubav kao inspiracija za stvaranje
Taylor je također priznala da je stvaranje albuma bilo posebno iskustvo jer je u to vrijeme bila zaljubljena i sretna, što je otklonilo njezine prethodne strahove o kreativnosti. "Bojala sam se da ako budem istinski sretna u vezi, moja inspiracija će presušiti. No, dogodilo se upravo suprotno", izjavila je.
Skrivena značenja i kritike
Osim Wood, album obiluje i drugim pjesmama s dvosmislenim porukama. U pjesmi Actually Romantic Taylor se obraća kritičarima kroz stihove:
"Napisao si mi pjesmu govoreći da ti je muka vidjeti moje lice/Neki bi se ljudi mogli uvrijediti/Ali zapravo je slatko/Sve vrijeme koje si potrošio na mene."
