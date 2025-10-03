Taylor Swift oduševila, ali i šokirala: Eksplicitni stihovi o Travisu Kelceu podijelili fanove

Taylor Swift (35) iznenadila je obožavatelje i medije objavom svog 12. studijskog albuma The Life of a Showgirl. Iako album sadrži ukupno 12 pjesama, jedna je odmah izazvala posebnu pažnju - pjesma Wood. Pjesma je posveta njezinom zaručniku, zvijezdi NFL-a Travisu Kelceu (35), a zbog eksplicitnih i vrlo sugestivnih stihova mnogi su ju već nazvali najbezobraznijom u njezinoj karijeri.

U njoj Taylor otvoreno pjeva o intimnoj povezanosti s Kelceom, koristeći metafore poput "ključ koji je otvorio moja bedra", što je izazvalo podijeljene reakcije publike.

Foto: Profimedia

Stihovi koji ne ostavljaju mjesta dvojbi

Pjesma Wood traje nešto više od dvije minute i pol, no stihovi su snažni i direktni. Taylor u pjesmi spominje i podcast New Heights koji Travis vodi sa svojim bratom, što dodatno naglašava njezinu posvećenost.

Pjevačica u jednom dijelu pjeva:

"On me ah-matizirao i otvorio mi oči/Stablo sekvoje, nije teško vidjeti/Njegova ljubav je bila ključ koji je otvorio moja bedra."

Ovakvi stihovi izazvali su lavinu komentara - od onih koji smatraju da je to "previše" i "neukusno" do onih koji podržavaju Taylor i njezinu iskrenost u izražavanju ženskog seksualnog zadovoljstva.

Foto: instagram

Stručni komentari i podrška publike

Stephanie Burt (54), profesorica s Harvarda koja proučava Taylor Swift, smatra kako pjevačica "točno zna što radi". Burt ističe da je Taylor odrasla u glazbenom svijetu gdje su muškarci često govorili eksplicitno o ženskom tijelu, dok žene nisu imale isti glas. Ova pjesma, smatra ona, važan je korak u osvještavanju ženske seksualnosti kroz glazbu, posebice za ženu u njezinim tridesetima koja se priprema za brak.

Travisova reakcija i omiljena pjesma

Iako je Wood najzapaženija, Travis Kelce nije odabrao baš tu pjesmu za svoju omiljenu s albuma. Taylor je u emisiji The Graham Norton Show otkrila da je njegov favorit Opalite, a i njezin otac posebno voli baš tu pjesmu. Kelce je bio velika podrška Taylor tijekom stvaranja albuma, a ona ga opisuje kao "pravog čovjeka od vibre", visokog 198 centimetara s impresivnom građom.

Foto: profimedia

Ljubav kao inspiracija za stvaranje

Taylor je također priznala da je stvaranje albuma bilo posebno iskustvo jer je u to vrijeme bila zaljubljena i sretna, što je otklonilo njezine prethodne strahove o kreativnosti. "Bojala sam se da ako budem istinski sretna u vezi, moja inspiracija će presušiti. No, dogodilo se upravo suprotno", izjavila je.

Skrivena značenja i kritike

Osim Wood, album obiluje i drugim pjesmama s dvosmislenim porukama. U pjesmi Actually Romantic Taylor se obraća kritičarima kroz stihove:

"Napisao si mi pjesmu govoreći da ti je muka vidjeti moje lice/Neki bi se ljudi mogli uvrijediti/Ali zapravo je slatko/Sve vrijeme koje si potrošio na mene."

