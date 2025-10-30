Tatjana Jurić o svojim beauty ritualima i tretmanima ljepote: 'Ne volim dirati previše po licu'

Tatjana Jurić (43) hrvatska televizijska i radijska voditeljica te bivša manekenka, osim po svojoj medijskoj karijeri koja traje oko dva desetljeća, poznata je i po svojoj prirodnoj ljepoti. Svoju je karijeru započela kao model u Milanu, gdje je radila za renomirane brendove poput L'Oréala, Nivee, Quelle Fashiona i Channela te se pojavljivala u modnim časopisima poput Ellea, Cosmopolitana i Glossa. Nakon povratka u Hrvatsku, Tatjana je postala prepoznatljivo lice na RTL Televiziji, gdje smo je gledali u lifestyle emisiji "Exkluziv" i showu "Hrvatski Top Model". Njezin besprijekoran izgled uvijek je bio tema medija, a sad je odlučila s nama podijeliti svoje modne i beauty tajne.

Poznati ste po svom mladolikom izgledu i ljepoti. U čemu je tajna? Je li genetika ili nešto drugo?

Genetika je sigurno odigrala svoje, to se mora reći, pa opet - s druge strane, vjerujem da na isto u mnogočemu utječu i naše svakodnevne navike. S obzirom na to da još od srednje škole vučem ozljedu kralježnice, zbog koje sam prije nekoliko godina završila i na operaciji, od rane sam dobi navikla na redovito vježbanje; zbog prirode posla često su mi dostupni i određeni tretmani za zdravlje, ali i ljepotu, pa sigurno i to utječe. Prehrambene navike su mi takve da volim pripaziti što od namirnica konzumiram i znam što mi više, a što manje odgovara, a isto tako, važna mi je i mentalna higijena - s kojim se i kakvim ljudima okružujem, kako provodim svoje vrijeme... čime hranim, rekli bismo, i um i tijelo. Kad se sve to zboji, vjerujem da je kombinacija svega navedenoga utjecala na to što navodite da je. Osjećam se dobro u svojoj koži i mislim da se to jednostavno vidi. I osjeti!

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina? Jeste li tip koji mijenja proizvode često ili držite stalne favorite (koji su)?

Čest je običaj pitati žene kakva im je beauty rutina, a ja ponekad pomislim, osim one osnovne i svima svojstvene, neke dodatne pa gotovo da i nemam. Ne volim previše dirati po licu, ne volim jake kozmetičke proizvode, izbjegavam agresivne tretmane. Volim ciljanu njegu i zahvalna sam na dugogodišnjoj suradnji koju imam sa Sintezom gdje već godinama idem na tretmane lica.

Jeste ili ikad isprobali neke invazivne ili neinvazivne tretmane? Koje od njih biste preporučili svakome tko želi pomladiti svoj izgled?

I dalje sam mišljenja, ustvari potvrdila mi je to i suradnja sa Sintezom, da je moderna kozmetologija danas napredovala do te mjere da ne treba ići za invazivnim tretmanima, kad već upravo neinvazivni mogu biti učinkoviti i uistinu daju sjajne rezultate. Na tzv. Hydrafacial tretman za čišćenje lica idem već godinama, s vremena na vrijeme ubacimo i pokoji laserski tretman za buđenje kolagena i to je za sada to. I dalje se držim one - manje je više.

Koji makeup ili beauty proizvod uvijek nosite sa sobom u torbici?

Crveni ruž. Za navečer ili tijekom dana, uvijek mi je u torbici. Lagani puder, rumenilo, maskara i - crveni ruž. To je to za mene!

Kako njegujete kosu? Poznato je da je vaša prirodna kovrčava, a u javnosti se više pojavljujete s ravnom. Je li zahtjevno pritom održati zdravlje kose?

Volim svoju kovrčavu kosu i tijekom ljeta je češće pustim upravo takvu, ali za poslovne varijante i moguća gotovo svakodnevna snimanja, ravna mi je lakša za održavanje i brzinsko spremanje. Ne kompliciram previše. Sad već imam puno sijedih, pa jednom mjesečno idem na bojanje, ponekad mi cure u frizeraju stave kakvu masku...

Što najčešće odjenete u trenucima kad stvarno nemate pojma što biste odjenuli?

Traperice. I dan danas nosim traperice iz ranih 2000-tih i s godinama sam ih skupila toliko da sam često upravo u jeansu. I imam puno odijela, ženskih odijela koja su jako efektna. Navučeš ta dva odjevna komada na sebe i djeluješ kao da si dugo smišljala kombinaciju. A tebi se jednostavno - nije dalo opterećivati onime "što odijenuti". Općenito volim odjevne kombinacije iz "jednog komada": odijela, kombinezone, oversized haljine, duge veste i sl.

Koji je najdraži komad u vašoj garderobi i zašto?

Evo, ja ne znam što da vam odgovorim na ovo, I stvarno se ne pravim skromna. Da mi dođete doma i otvorite moj ormar, vidjeli biste koliko je ustvari skroman. Imam temeljne kvalitetnije komade: cipele, torbe, odijela i kapute: to su oni svevremenski komadi koje sam kupila pa sigurno i prije 10, 15, 20 godina: za njih sam izdvojila više i čuvam ih iz sezone u sezonu. Sve drugo mi je peri deri: bazne majice, košulje, traperice, trenirke... Nisam ni od torbica, ni od cipelica. Kad sam bila mlađa, jedno vrijeme sam tome možda i posvećivala nešto više pažnje, danas mi je to zanemarivo važno.

Postoje li neki domaći dizajneri koje jako volite i čije kolekcije uvijek ispratite?

ENVy room, naravno! Od njihove prve revije do današnjih jakih kolekcija, dečki iz eNVy rooma su mi i dan danas, uz prijateljstvo koje se s godinama razvilo, prva adresa kad se trebam pošteno odijenuti. Vjerujem da su upravo oni razlog zašto si mogu dozvoliti "skroman" ormar. Jer znam, što god za posao ili ozbiljnije varijante trebam, tu su mi oni.

Pritišću li vas trendovi kad su moda i ljepota u pitanju ili se na njih uopće ne obazirete?

Što sam starija, sve se manje obazirem, a ako ćemo iskreno, ni prije se nisam previše opterećivala time. Iako bi se kroz moj posao mogao steći drukčiji dojam, između komoditeta i trenda, ja ću uvijek odabrati komoditet.

Omiljeni modni dodatak?

Pokrivala za glavu! Sve vrste pokrivala za glavu - kape, šeširi, trake za kosu, marame. U prilog tomu ide i činjenica da sam prije koju godinu osmislila i vlastitu liniju marama, tj. turbana za kosu. Kad nigdje nisam mogla pronaći proizvod kakav sam zamislila, jednostavno sam ga s tekstilnim dizajnerima - osmislila. Dva ljeta moga online shopa su iza mene i zadovoljna sam interesom koji žene pokazuju za mojom maramom. Vjerujem da ovaj moj projekt ima veliku perspektivu za razvoj u budućnosti.

Kako vam se modni stil promijenio kroz godine — što ste nekad nosili, a danas više ne bi?

Prije sam nosila puno više detalja: ogrlice, naušnice, prstenje... Danas više ne. Doduše, glomazno prstenje i dalje obožavam. Uz pokrivala za glavu, glomazno prstenje mi je sigurno najdraže i rado ga, dan danas, nosim.

POGLEDAJTE VIDEO: Krastavci napucani lijekom protiv temperature! Istražili smo detalje slučaja koji je digao EU na noge