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DIRLJIVI TRENUCI /

Nakon navijanja za Vatrene u Torontu, Tatjana Jurić otišla na posebno mjesto: 'Family trip!'

Nakon navijanja za Vatrene u Torontu, Tatjana Jurić otišla na posebno mjesto: 'Family trip!'
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Poznata voditeljica posjetila je obitelj te s pratiteljima podijelila fotografije i videe sa slapova Niagare, uz emotivnu poruku koja je mnoge dirnula

29.6.2026.
14:46
Hot.hr
Davorin Visnjic/PIXSELL
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Poznata domaća voditeljica Tatjana Jurić  (44) trenutno boravi u Kanadi, gdje spaja navijačku strast s obiteljskim okupljanjem. Nakon što je nedavno viđena u Torontu kako bodri Vatrene na Svjetskom prvenstvu, sada je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila dirljive trenutke s obiteljskog izleta na jednu od najpoznatijih svjetskih prirodnih atrakcija, slapove Niagare.

Spojila ugodno s korisnim

Čini se da je voditeljica, koja je nedavno nakon 15 godina napustila bravo! radio, odlučila iskoristiti vrijeme za putovanje i posjet rodbini koja živi u Kanadi. Upravo je taj osjećaj povratka korijenima sažela u opisu objave. "Family trip! Predivno je doći na drugi kraj svijeta i doći - doma", napisala je Tatjana uz seriju fotografija i videa koji prikazuju nju i, kako se čini, nekoliko generacija žena iz njezine obitelji kako uživaju u spektakularnom prizoru moćnih slapova.

Na snimkama se vidi vesela atmosfera tijekom vožnje prema Niagari, a zatim i šetnja uz obalu, gdje su iskoristile priliku za zajedničko fotografiranje. Jedan od detalja koji je zapeo za oko pratiteljima bio je i navijački duh, s obzirom na to da je jedna od članica obitelji nosila majicu s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima.

Tatjanini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a mnogi su joj u komentarima preporučili i druga mjesta koja vrijedi posjetiti, poput obližnjeg African Lion Safarija ili Hrvatskog sportskog kompleksa u Hamiltonu, potvrđujući snažnu povezanost hrvatske dijaspore u tom kraju. Neki su izrazili i znatiželju o obiteljskim vezama, pitajući je li na fotografiji s tetom.

Novo poglavlje nakon 15 godina

Ovaj odmor dolazi u vrijeme velikih profesionalnih promjena za Tatjanu Jurić. U ožujku ove godine oprostila se od mikrofona radija na kojem je provela dugih 15 godina, objasnivši da se novi smjer postaje više ne poklapa s njezinim voditeljskim stilom. Osim toga, priprema i izlazak svoje prve knjige pod nazivom "Muškarci lijevo, žene desno?!".

Tatjana JurićSlapovi NiagareSvjetsko Prvenstvo 2026.
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