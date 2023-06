Nedavno je u buknula vijest da se mlada glumica i pjevačica Tara Thaller (25) razvodi od supruga, glazbenika Farisa Pinje. Ona je za Jutarnji list otkrila kako se osjeća i gdje će provesti ovo ljeto.

Tara nakon odrađenih brojih obaveza i proživljenih privatnih burnih događanja jedva čeka ljetni odmor, a provest će ga kod svoje bake.

"Idem kod bake na more u kamp, u mjesto u kojem ljetujem već 20 godina i planiram ponovo posjetiti Motovun Film Festival po novome Cinehill Festival, a ostali planovi će se putem krojiti", istaknula je Tara koja jedva čeka napuniti baterije.

Podsjetimo, početkom lipnja u medijima se pojavila vijest da se Tara i Faris razvode nakon godinu i pol braka, a tu je vijest potvrdio glazbenik.

'Došlo je vrijeme da krenemo svatko svojim putem'

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", rekao je tada Faris za Večernji list.

On je otkrio da ih je spojila njegova pjesma "Za nju", koju će izvesti na ovogodišnjem Splitskom festivalu.

Naime, Faris je pjesmu izveo u zajedničkom društvu, a Tari se jako svidjela, no kada ju nije uspjela naći na YouTubeu, nazvala ga je i pitala odakle je ta pjesma. Čuli su se i on joj je kazao da je upravo on autor skladbe koja je se toliko dojmila, a govori o mladiću koji traži iskrenu ljubav.

Njihova međusobna druženja tada su prerasla u nešto više, Tara je tada izjavljivala kako s mladim glazbenikom i glumcem može biti svoja, a Faris, za kojim su djevojke ludovale nakon "X factora", je tražio stabilnu vezu.

