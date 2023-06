Mladi glazbenik i glumac Faris Pinjo ekskluzivno je za Večernji list otkrio kako se razvodi od mlade glumice Tare Thaller, nakon godinu i pol braka.

Naime, kako je potvrdio glumac, njih dvoje ovih su se dana odlučili sporazumno rastati.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", rekao je glazbenik koji se nakon sudjelovanja u showu 'X Factor Adria' posvetio autorskom radu.

Podsjetimo, svoju autorsku pjesmu "Za nju" izvest će na ovogodišnjem Splitskom festivalu, a priznaje kako je riječ o skladbi koja je ga je i spojila s Tarom.

Naime, Faris je pjesmu izveo u zajedničkom društvu, a Tari se jako svidjela, no kada ju nije uspjela naći na You Tubeu, nazvala ga je i pitala odakle je ta pjesma. Čuli su se i on joj je kazao da je upravo on autor skladbe koja je se toliko dojmila, a govori o mladiću koji traži iskrenu ljubav. Njihova međusobna druženja tada su prerasla u nešto više, Tara je tada izjavljivala kako s mladim glazbenikom i glumcem može biti svoja, a Faris, za kojim su djevojke ludovale nakon X factora, je tražio stabilnu vezu. Iako su kratko bili u braku, jedno su drugome bili i podrška u svim projektima, a mnogima je zapelo za oko kako je tijekom showa "Ples sa zvijezdama", Faris bodrio Taru iz publike.

"Pjesma "Za nju" govori o iskrenoj ljubavi u koju ja i dalje jednako vjerujem. Pa ljubav pokreće svijet! I Tara i ja smo oboje još dovoljno mladi da stignemo naći svoju sreću", rekao je Faris.