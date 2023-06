'Najljepši trenutak je bila sama ceremonija, jako lijepo vođena, oboje smo bili emotivni. Ali inače je nemoguće izdvojiti jedan trenutak. Mogu reći da me jako veselilo i bilo je uzbudljivo pripremati sve za taj dan. Tortu je radila moja sestra, ja sam pomagala, dekoracije brat i prijateljica, hranu svi i svatko, sve u svemu jedan zajednički pothvat koji odražava ljubav. Prvi ples bio nam je na pjesmu Better together od Jack Johnsonna', dodala je.