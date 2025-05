Tajna kći Freddieja Mercuryja progovorila nakon 48 godina: 'Obožavao me i bio mi posvećen'

Gotovo pet desetljeća nakon njezina rođenja, svijet je po prvi put saznao za tajnu kćer Freddieja Mercuryja, legendarnog frontmena grupe Queen. U šokantnoj biografiji "Love, Freddie" autorice Lesley-Ann Jones, žena rođena 1976. godine otkriva svoj pravi identitet i odnos s ocem kojeg je voljela cijeli život – ali o kojem nikada javno nije govorila, prenosi The Sun.

Identitet žene, koja se u knjizi navodi samo kao "B", bio je poznat samo najužem krugu Mercuryjevih najbližih – njegovim roditeljima, sestri, članovima benda i nekadašnjoj partnerici Mary Austin s kojom je prekinuo ljubavni odnos kada joj je priznao da je homoseksualac. Upravo Mary, koja je s Freddiejem ostala bliska do njegove smrti 1991. godine, bila je upoznata s postojanjem njegove kćeri, koju je dobio izvanbračnom aferom sa suprugom bliskog prijatelja.

Foto: Profimedia Freddie Mercury i Mary Austin

Prije svoje smrti, Mercury je B poklonio 17 svezaka osobnih dnevnika koje je vodio godinama. Ona ih je čuvala u tajnosti sve do nedavno, kada ih je predala biografkinji Jones, koja ih je iskoristila kao temelj za nadolazeću knjigu.

U dirljivom pismu koje je uključeno u knjigu, B piše: "Freddie Mercury bio je i ostao moj otac. Imali smo vrlo blizak i pun ljubavi odnos od trenutka kada sam rođena pa sve do posljednjih 15 godina njegova život. Obožavao me i bio mi posvećen. Okolnosti mog rođenja možda se mnogima čine neobičnima ili čak šokantnima, no to nije umanjilo njegovu brigu, ljubav i želju da me zaštiti. Čuvao me poput najdragocjenijeg blaga".

Foto: Profimedia 2001. godine obilježili su 25. godišnjicu njegove smrti

B danas živi u Europi i radi kao medicinska stručnjakinja, a ima i vlastitu djecu – što Freddieja Mercuryja čini posthumnim djedom. Unatoč činjenici da je odrastala u voljenoj obitelji, kaže kako je oduvijek znala tko je njezin biološki otac.

Knjiga "Love, Freddie" trebala bi biti objavljena kasnije ove godine, a već sada izaziva ogromno zanimanje javnosti. Ova intimna ispovijest bacit će novo svjetlo na manje poznatu stranu života jednog od najkarizmatičnijih izvođača 20. stoljeća.

