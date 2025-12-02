FREEMAIL
MODNA IKONA /

Sydney Sweeney prošetala pred kamerama u tri različita outfita i priredila šou

Sydney Sweeney prošetala pred kamerama u tri različita outfita i priredila šou
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

U svakom se izdanju Sydney pojavila s besprijekornim makeupom u hladnijim tonovima koji su dodatno naglasili njezine crte lica

2.12.2025.
11:46
Hot.hr
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Američka glumica Sydney Sweeney (28) u ponedjeljak je u New Yorku priredila pravi mali modni šou. Prošetala je pred kamerama u čak tri različita outfita.

Glumica koja je nedavno proslavila Dan zahvalnosti sa svojim partnerom Scooterom Braunom (44) pokazala je noge u kaputu boje karamele s luksuznim, krznenim ovratnikom u svijetloj nijansi plave. Ispod kaputa nazirale su se njezine tonirane noge, kao i kremasta haljina te čizme do koljena u istoj nijansi, s uskim, špicastim vrhom. Svoj šik filmski glamur upotpunila je tamno smeđim sunčanim naočalama.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Nosila je i monokromatsku crvenu kombinaciju koju su činili kratka jakna, plisirana minica i čizme od brušene kože, uz torbicu u istoj nijansi i sjajne crne naočale.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Treći outfit bio je efektan kaput u boji patlidžana, ukrašen okomitim kopčama sprijeda. Modni dojam zaokružila je lakiranim štiklama u tamnoljubičastoj boji.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

U svakom se izdanju Sydney pojavila s besprijekornim make-upom u hladnijim tonovima koji su dodatno naglasili njezine crte lica. Njezin užurbani modni dan u Velikoj Jabuci završit će gostovanjem u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Novi partner i Shrek zabava

Glumica iz Washingtona u nedjelju je na Instagramu pokazala isječke sa svog “Friendsgiving” druženja na temu Shreka, koje je proslavila sa Scooterom i prijateljima. Gostujući u studenom u emisiji Good Morning America, otkrila je kako će svatko od uzvanika dobiti lik iz animirane franšize i morati doći u kostimu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Dvostruka Emmy nominantica sve je iznenadila pojavivši se kao Zmajica, supruga magarca Donkeyja. Došla je u crvenom trikou dubokog izreza, crnim najlonkama, štiklama i obručem s rogovima, potpuno ušavši u ulogu. Na jednoj fotografiji Sydney pozira ispod muškarca u napuhanom kostimu magarca, zbog čega su se obožavatelji odmah počeli pitati je li to njezin dečko Scooter.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente

 

Sydney SweeneyNew YorkJimmy FallonModa
