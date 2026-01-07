Od jedne od najpoznatijih manekenki u Hrvatskoj do Cenacola: 'Moždani udar me probudio'

Iva Brčić, jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki devedesetih, danas živi život u skladu s vjerom i obitelji. Njezina karijera na svjetskim pistama i billboardima, od Münchena i Milana do New Yorka i Miamija, izgledala je kao ostvarenje snova. No iza glamura i skupocjenih kampanja krila se unutarnja praznina i borba s vlastitim identitetom, piše Bitno.net.

Rođena 1977. u Zagrebu, Iva je odrastala kao dijete razvedenih roditelja, osjećajući nedostatak emocionalne potpore. „Kao dijete sam se često pitala zašto nije uspio njihov brak. Sada mi je sve jasno i više ih ne osuđujem. Oni nisu poznavali Gospodina, nisu živjeli sakramentalno, nisu se znali ljubiti ni opraštati jedan drugome“, prisjetila se u razgovoru za Glasnik Srca Isusova i Marijina.

Često je bila predmet zadirkivanja u školi i osjećala se usamljeno. Ljubav je tada pronašla u plesu, a kasnije i u manekenskoj karijeri.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Susret sa modelingom

Iva je na plaži u Crikvenici primijećena od modnog scouta. „To me uopće nije zanimalo. Međutim, čovjek je ponavljao kako će mi taj posao omogućiti odlazak iz Hrvatske, koja je tada započinjala rat, ali i dobre prihode“, kazala je. Nakon cjelodnevnog castinga u Zagrebu, započela je svjetsku karijeru modela u Münchenu, a uskoro su uslijedili pozivi iz Milana, Pariza, New Yorka i Miamija.

Opasni horizonti glamura

Iva je ubrzo postala tražena i dobro plaćena manekenka. „Honorari su bili odlični. Za jedno snimanje sam mogla zaraditi mjesečnu plaću svojih roditelja. Ali novac i luksuz nisu me ispunjavali. Okružila sam se ljudima koji u meni nisu vidjeli djevojku željnu ljubavi, nego izvor prihoda“, priznaje. Eksperimentiranje sa supstancama i opsesivna kontrola vanjštine postali su svakodnevica, a Iva je osjećala sve veću prazninu. „Zarađivala sam puno, putovala, imala sve što sam mogla poželjeti, a ipak nisam imala ništa. Ništa od toga me nije moglo zadovoljiti i usrećiti. Bila sam depresivna.“

Prekretnica: moždani udar

Kraj 1999. godine donio je dramatičnu prekretnicu. „Jedne večeri u Miamiju srušila sam se na pod dok sam jela voćnu salatu. Cimer me podigao, a ja sam nakon 32 sata probudila u bolnici. Nisam mogla pomaknuti desnu ruku, a u ogledalu se više nisam prepoznavala“, prisjeća se Iva. Liječnici su je upozorili da mora promijeniti životne navike ili joj život može biti u opasnosti. „Agencija me razočarala reakcijom na moje stanje. Za njih sam bila samo lijepo lice… Mašina koja štanca novac“, kaže Iva. Taj trenutak bio je alarm za promjenu – i duhovnu i životnu.

Susret s vjerom

Preokret se dogodio Badnje večeri 1999. u Miamiju, kada ju je susjed pozvao na misu. „Ne mogu vam ni opisati koliko sam bila dotaknuta. Počela sam plakati jer sam osjetila nešto novo, nešto što do tada nikada nisam osjetila... Taj maleni Isus ušao je u moje srce i počeo voditi moj život“, prisjeća se. Tjedan dana kasnije napustila je Miamij i vratila se u Hrvatsku kako bi započela proces duhovnog iscjeljenja.

Put u zajednicu Cenacolo

U zajednicu Cenacolo ušla je 1. lipnja 2000. godine, gdje je naučila vrijednost jednostavnog života, molitve i rada. „U Cenacolu sam ušla malog, ranjenog i zatvorenog srca, a izašla svjesna silne snage ljubavi. Nema većeg dara od ljubavi! Samo želim ljubiti i živjeti za druge“, govori Iva. Tamo je prestala mjeriti vrijednost prema izgledu i materijalnom, a fokusirala se na unutarnju slobodu i duhovni rast.

Boravak u zajednici otvorio joj je put prema istinskoj ljubavi i obitelji. Svojeg budućeg supruga Mladena upoznala je u zajednici, a brak su sklopili 2004. godine. „Mladena sam odmah primijetila. Nije me promatrao kao bivšu manekenku, bio je skroman, pobožan i vrijedan. Osjećala sam da ga je Bog stavio na moj put“, prisjeća se. Danas su roditelji četvero djece: Luke, Brune, Miriam i Davida.

Novi smisao života

Nakon izlaska iz Cenacola, Iva je potpuno posvećena obitelji i vjeri. „Prije dvadeset i tri godine nisam mogla zamisliti ovakav život. Sada osjećam pravu ljubav, zajedništvo i smisao. Ljudi mi često govore da smo Mladen i ja drukčiji, da nekako ‘svijetlimo’. Susreli smo živoga Boga, osjetili pravu Ljubav i sada je dijelimo s drugima“, zaključuje.

Iva Brčić danas kombinira majčinstvo, vjeru i kreativnost, izrađujući unikatne krunice i nakit te vodeći obiteljske i duhovne zajednice u Zagrebu. Njezina priča svjedoči da pravi bljesak ljepote i uspjeha dolazi iznutra, kroz ljubav, vjeru i posvećen život.

POGLEDAJTE VIDEO: Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima