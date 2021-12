Jake Lloyd proslavio se ulogom mladog Anakina Skywalkera u filmu Georgea Lucasa iz 1999. godine "Ratovi zvijezda: Epizoda I – Fantomska prijetnja", ali i sam tvrdi da mu ta slava nije donijela ništa dobro u životu.

Naime, Jake je već kao mali dječak morao odraditi i do 60 intervjua dnevno, a veliki problem stvarali su mi i kolege u razredu zbog konstantnog maltretiranja.

"Naučio sam mrziti trenutke kad su kamere bile uperene u mene. Kada ste na takvoj poziciji, puno se očekuje od vas, da ispunite standarde javnosti", izjavio je 2001. godine za Daily Beast, nakon što se odlučio povući iz filmske industrije.

Danas je često u sukobu sa zakonom

Ako nevolja ne može naći Jakea, Jake će naći nevolju, moglo bi se reći. Naime, iako vješto izbjegava svjetla reflektora, policijskim svjetlima nije mogao pobjeći. Naime, godine 2015. bio je uhićen zbog nesavjesne vožnje, vožnje bez dozvole i opiranja uhićenju. Policiji je bježao čak 40 kilometara, a usred potjere izgubio je kontrolu nad upravljačem i zabio se u ogradu.

Nakon tog incidenta, Jakeova je majka izjavila da njezin sin ima shizofreniju te da se nesreća dogodila jer nije uzimao lijekove prema preporuci liječnika.

Nakon nesretnog incidenta završio je u zatvoru na deset mjeseci, a potom je u travnju 2016. godine odveden u psihijatrijsku ustanovu. Njegovo ionako loše stanje dodatno je pogoršala smrt njegove sestre. Naime, sestra mu je 2018. godine preminula u snu, sa samo 26 godina.

Nakon niza nesretnih događaja, dijagnosticirana mu je paranoidna shizofrenija, sa simptomima anosognozije, što znači da nije u stanju shvatiti da je bolestan, a sve je za strane medije potvrdila njegova majka.

Podsjetimo, osim "Ratova zvijezda", Lylod je glumio dječaka Jamieja Langstona, sina lika Howarda Langstona, kojeg je utjelovio Arnold Schwarzenegger u božićnom hit-filmu "Jingle All the Way". Howard nastoji svom sinu kao božićni poklon kupiti akcijsku figuru Turbo Mana, za kojom u trgovinama vlada prava pomama.