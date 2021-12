Postoji li ljepši način opuštanja od gledanja božićnih filmova sa šalicom toplog kakaa u rukama, dok snježni prekrivač polagano omata okolicu u bijelo? Postoji nešto čarobno u božićnim filmovima jer im se veselimo i gledamo ih svakih blagdana. Ovaj popis sadrži neke od najzanimljivijih činjenica o snimanju popularnih božićnih filmova, od klasika iz djetinjstva do jezivih horora.

10. Kostim Tima Allena u Djedu Mrazu

Film "Djed Božićnjak" (1994.) počinje sa Scottom Calvinom, kojeg glumi Tim Allen, koji slučajno prouzrokuje da Djed Božićnjak padne s krova i umre, nakon čega Scott mora zauzeti njegovo mjesto. Iako je bio prilično mračan način za pokretanje Disneyjevog božićnog filma, izvorno je bio puno mračniji, sa Scottom koji je pucao i ubio Djeda Božićnjaka. U intervjuu za ABC News, Allen je otkrio da mu je trebalo tri i pol sata da uđe u debelo odijelo Djeda Mraza i da ga se našminka, a izvlačenje iz svega trajalo je oko sat i pol. Kostim je imao i drugih problema. Originalna verzija odijela Djeda Božićnjaka imala je zvona koja su zveckala dok je Allen hodao i uništavala zvuk u nekim snimkama. To je značilo da je Allen morao ponovno snimiti dio zvuka u postprodukciji.

9. Tarantula u filmu "Sam u kući"

Tarantula na licu glumca Daniela Sterna je stvarna. Glumac, očito nije oduševljen što ima pauka na licu, pitao je može li mu se ukloniti žalac, ali mu je rečeno da će tarantula umrijeti, na što je odgovorio: "Da, ali ako ga ne izvadiš, ja ću umrijeti.” Također je bio zabrinut da njegov vrisak ne bi uplašio pauka i mislio je da će ga napasti, ali rečeno mu je da tarantula nema uši, pa nije bilo potrebe za presnimavanje zvuka. Srećom, snimanje je prošlo dobro, a Sternov vrisak od kojeg se ledi krv na pravog pauka na njegovom licu je ikonski trenutak u filmu.

8. Chevy Chase slomio je prst

Poznato je da je Viggo Mortensen slomio dva prsta na nogama kada je udario kacigu na snimanju filma "Gospodar prstenova: Dvije kule" (2002.), a rezultirajući snimak na kojemu je vikao od boli ušao je u završni rez. Ali jeste li znali da je Chevy Chase slomio prst dok je snimao film "Najluđi Božić" (1989.)? U sceni u kojoj Clark Griswold još jednom ne uspijeva pokrenuti božićna svjetla, svoju frustraciju iskazuje na plastičnim ukrasima u dvorištu. Jadni Kris Kringle je dobio udarac šakom u lice, ali taj je udarac uzrokovao da Chase slomio svoj mali prst. Kao i Viggo, nastavio je sa scenom.

7. Gumene noge u filmu "Umri muški"

"Umri muški" (1988.) je i klasični akcijski film i klasični božićni film. Na početku filma John McClane, kojeg glumi Bruce Willis, izuje cipele i čarape, ali tada počinje akcija i ostatak filma mora provesti bos. Njemački teroristi to koriste u svoju korist, pucajući po staklu u uredu u nadi da će uhvatiti McClanea. Ali naš akcijski junak trči preko stakla, što dovodi do krvave scene u kojoj mora vaditi krhotine iz svojih nogu. Naravno, Willis zapravo nije žrtvovao svoja stopala za film; nosio je par posebno izrađenih gumenih stopala kao zaštitu.

6. Snimatelj je bio ubojica u filmu "Crni Božić"

Prateći grupu djevojaka iz sestrinstva koje uhodi ubojica tijekom božićnih praznika, redatelj Bob Clark nije želio da publika vidi ubojicu. Međutim, možemo vidjeti kako to izgleda iz ubojičine točke gledišta. Snimke na kojima se ponekad nalaze ubojičine ruke i ruke, izveo je snimatelj Bert Dunk. Dunk je razvio opremu po mjeri kojom je mogao montirati kameru na svoje tijelo. To mu je dalo veću fleksibilnost sa snimkama i to je značilo da su mu se obje ruke mogle pojaviti u kadru, kao kada se ubojica penje na rešetku i u sceni davljenja.

5. Iskustvo Michaela Cainea u filmu "Muppetova Božićna priča"

Biti jedini čovjek u glumačkoj postavi u filmu "Muppetova Božićna priča" (1992.) značilo je da je Michael Caine, glumeći Ebenezera Scroogea, živio u svijetu Muppeta za vrijeme snimanja. Filmski set osmišljen je tako da Muppeti i njihovi izvođači imaju dovoljno prostora za nastup. To je značilo da je Caine morao paziti na svoj korak na setu dok je hodao po daskama postavljenim između izvođača. Teško je zamisliti bilo koga drugog u toj ulozi, iako su drugi razmatrani, uključujući komičara i glumca Georgea Carlina. Dio razloga zašto je Caine izabran bio je taj što je rekao redatelju Brianu Hensonu, sinu legendarnog Jima Hensona, da će igrati ulogu kao da radi s kazališnom družinom Royal Shakespeare Company. Za ulogu se pripremio gledajući CNN izvještavanje o pronevjerama s Wall Streeta, rekavši da oni “predstavljaju vrlo dobru sliku podlosti i pohlepe".

4. Metoda glume u filmu "Zločesti Djed Mraz"

Ako mrzite blagdane, onda je "Zločesti Djed Mraz" (2003) film za vas. Radnja prati prevaranta alkoholičara, kojeg glumi Billy Bob Thornton, predstavljajući se kao Djed Mraz kako bi pljačkao robne kuće. Thornton je uzeo metodički pristup ulozi, što je značilo da je ponekad zapravo bio pijan na snimanju. U intervjuu za Entertainment Weekly's Couch Surfing seriju, Thornton je otkrio da je prije jedne scene u kojoj njegov pijani lik radi kao Djed Mraz, “pio oko tri čaše crnog vina za doručak.” Ali to nije bilo sve. Zatim je "prešao na votku i sok od brusnice" prije nego što je popio "nekoliko piva Bud Light".

3. Will Ferrellova improvizacija u filmu "Vilenjak"

Teško je zamisliti ikoga osim Willa Ferrella kao vilenjaka Buddyja u filmu "Vilenjak" Jona Favreaua (2003.). To je s dobrim razlogom, jer je Ferrell improvizirao mnoge najsmješnije dijelove filma. Film je napravljen uz ograničeni budžet, a postojao je samo mali vremenski okvir za stvarno snimanje u New Yorku. Tako su kadrovi Buddyja koji je prvi put stigao u Veliku jabuku snimljeni u gerilskom stilu. Mala ekipa pratila je Ferrella cijeli dan dok se zabavljao terorizirajući stvarne Njujorčane dok je bio odjeven kao vilenjak. Dakle, čovjek u crvenoj trenirci za kojeg Buddy misli da je Djed Mraz nije bio glumac. Ipak, improvizacija nije završila. Ferrellovo preuzbuđeno vrištanje o susretu s Djedom Božićnjakom u Gimbel'su snimljeno je bez puno režije.

2. Praktični efekti u "Gremlinima"

Jedna od najboljih stvari u vezi s filmom je njegovo oslanjanje na praktične efekte. Nestašna stvorenja stvorio je Chris Walas. Međutim, lutkarstvo nije bilo prvo što su pokušali redatelj Joe Dante, producent Michael Finnell i izvršni producent Steven Spielberg. Htjeli su koristiti majmune u gremlinskim odijelima, ali su shvatili da to neće uspjeti kada se probni majmun pobuni. Lutke korištene za Gizma bile su posebno izazovne jer su bile tako male i često su se kvarile. To je toliko frustriralo ekipu da su osmislili popis "Užasnih stvari koje treba učiniti Gizmu". Ipak, naporan rad se isplatio jer je film bio hit.

Peter Billingsley je žvakao duhan u "Božićnoj priči"

"Božićna priča" (1983.) drugi je film Boba Clarka koji se našao na ovom popisu, ali ovaj je ispunjen radošću iz djetinjstva, a ne ubojstvima na fakultetu. Misli koje ima Ralphie, kojeg glumi Peter Billingsley, jedan su od najboljih dijelova filma. U jednoj od ovih sekvenci, Ralphie sanja o kauboju koji žvače duhan i koji svojim BB pištoljem spašava svoju obitelj od pljačkaša. Ali jedna stvar je bila stvarna u vezi s ovim snom: žvakanje duhana. U intervjuu za podcast "Ta scena s Danom Patrickom", Billingsley objašnjava da mu je netko dao duhan Red Man za žvakanje, a budući da je imao 12 godina, on se složio s tim . “Počinjem se znojiti. Počinje me boljeti trbuh i povraćam”, ispričao je Peter. Kada je Clark saznao da je odjel za rekvizite dao Billingsleyju pravi duhan, prekinuo je snimanje. Nakon što je Billingsley došao k sebi, ponovno su pokrenuli scenu, ali su mu umjesto toga dali grožđice za žvakanje.