Hollywood pod povećalom: Znate li kada se održavaju Oscari 2025.?

Dodjela 97. nagrada Oscar održat će se u nedjelju, 2. ožujka 2025. godine, u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a ceremoniju će voditi Conan O'Brien. No, određeni popratni događaji koji prethode svečanoj dodjeli morali su biti izmijenjeni. U ponedjeljak, 13. siječnja, Akademija filmskih umjetnosti i znanosti po drugi put je odgodila objavu dugoočekivanih nominacija za Oscare 2025. Nominacije su konačno objavljene u četvrtak, 23. siječnja 2025. Prema USA Today, također je objavljeno da neće biti medijskog praćenja uživo, već će se nominacije predstaviti putem virtualnog događaja.

Osim toga, Akademija je otkazala tradicionalni ručak za nominirane, koji je bio zakazan za 10. veljače, te produžila ovogodišnje razdoblje glasanja za nominacije do 17. siječnja. Znanstvene i tehničke nagrade Akademije, koje su bile predviđene za 18. veljače, također su odgođene, a novi datum još uvijek nije poznat. Nominacije za nagradu Oscar službeno su objavljene u četvrtak, 23. siječnja 2025., putem virtualnog događaja, kako je ranije najavljeno.

Razorni požari u Los Angelesu

Razorni požari koji pogađaju Los Angeles i širu regiju Kalifornije ostavili su teške posljedice na živote mnogih, uključujući i holivudsku zajednicu. Dok se grad suočava s ovom katastrofom, pitanje prikladnosti održavanja glamuroznih ceremonija postalo je tema rasprave. Brojne slavne osobe, ali i tisuće drugih građana, izgubili su svoje domove u vatrenoj stihiji. Među onima koji vjeruju da bi nagrade trebale ustupiti mjesto solidarnosti s pogođenima je i Jean Smart, dobitnica Zlatnog globusa za svoju ulogu u seriji Hacks.

U srijedu, 8. siječnja, Jean se obratila svojim pratiteljima na Instagramu, apelirajući na televizijske mreže da odustanu od prijenosa nadolazećih ceremonija. “PAŽNJA! Uz sve dužno poštovanje, tijekom ove sezone slavljenja, nadam se da će mreže ozbiljno razmotriti mogućnost da NE emitiraju prijenose i da prihod koji bi zaradili doniraju žrtvama požara i vatrogascima,” napisala je u svojoj poruci.

No, njezin poziv nije naišao na jednoglasnu podršku. Mnogi od njezinih 162 tisuće pratitelja izrazili su zabrinutost za one koji se oslanjaju na ove događaje kao izvor prihoda. “Mnogi stanovnici Los Angelesa, uključujući i one koji su izgubili domove u požarima, ovise o poslu i prihodima koji donose svi događaji tijekom sezone nagrada” istaknuo je jedan pratitelj.

