Naravno, ovo je također i vrijeme koje je prepoznatljivo i po božićnim filmskim klasicima na TV-u. Neke od ovih blagdanskih dana provest ćemo u druženju s obitelji i prijateljima, ali neke dane ćemo odvojiti za uživanje i opuštanje na kauču uz neke od omiljenih božićnih filmova koji će upotpuniti blagdansku atmosferu. Osim filmova koji nam prvi padnu na pamet kada se spominje Božić, poput „Čudo na 34. ulici“, „Sam u kući“, „Kako je Grinch ukrao Božić“, za vas smo izdvojili još nekoliko popularnih filmskih naslova za najljepše blagdane.

Osim što spada u klasike romantičnih filmova, „Zapravo ljubav“ („Love Actually“) svakako spada i u klasike blagdanskih filmova u kojem uživamo svake godine. U ovoj britanskoj romantičnoj komediji režisera Richarda Curtisa pratimo nekoliko ljubavnih priča koje se događaju u isto vrijeme, i to u dane uoči Božića. Posebnost ovog filma je u tome što na vrlo šarmantan i topao način istražuje kompleksnost međuljudskih, obiteljskih i ljubavnih odnosa, i u konačnici potragu za sretnim završetkom s kojom se svi možemo poistovjetiti.

U film "12 pasjih dana do Božića" ("12 Dog Days Till Christmas") redatelja Charlieja Vaughna zaljubit će ne samo svi oni koji uživaju u čaroliji Božića, nego i svi ljubitelji životinja. U središtu ove dirljive blagdanske filmske priče je Jack Whitley, problematični tinejdžer koji živi u udomiteljskoj obitelji i često upada u različite nevolje. Nakon još jedne situacije i problema sa zakonom, Jackov socijalni radnik mu određuje kaznu u obliku društveno korisnog rada, i to u lokalnom skloništu za napuštene pse. Isprva nevoljko, Jack počinje volontirati, no stjecajem okolnosti, Jack će zahvaljujući ovom iskustvu promijeniti svoje poglede na život i doživjeti nezaboravne božićne blagdane.

Urnebesno zabavni božićni film u kojem će uživati svatko kome je barem jedno palo na pamet kako bi bilo dobro ovoga Božića - preskočiti Božić. U filmu „Četiri Božića“ („Four Christmases“) redatelja Setha Gordona gledamo mladi par Kate i Brada, oboje djeca razvedenih roditelja, koji svake godine uspješno izbjegavaju obiteljska okupljanja za blagdane tako što odu na daleko putovanje u neku egzotičnu destinaciju. No, ove godine plan za putovanje je propao pa Kate i Brad nemaju drugog izbora nego posjetiti sve svoje roditelje i njihove nove partnere - drugim riječima, proslaviti Božić ne jednom nego četiri puta.

Ako ste raspoloženi za malo božićne bajke, svakako pogledajte film „Savršeno božićno selo“ („Christmas Perfection“) u režiji Davida Jacksona. U ovoj fantastičnoj priči upoznajemo Darcy, dražesnu mladu ženu koja je sasvim opsjednuta Božićem i proslavom Božića za koju sve mora biti savršeno, baš onako kako je zamislila. Njezina opsjednutost idealnim Božićem otišla je toliko daleko da je u svemu tome zaboravila na pravo značenje Božića. Tada se, na potpuno neočekivan način, Darcy se jednog jutra probudi i shvati da se nalazi u Božićnom selu, u kojem je sve savršeno i u kojem je Boži svakoga dana. Malo po malo, Darcy će shvatiti da savršeni Božić zapravo i nije toliko savršen.

I za kraj, nipošto nemojte propustiti film „Djed za Božić“ („A Grandpa for Christmas“) redatelja Harveyja Frosta, topli obiteljski film koji će dirnuti i nasmijati sve generacije. Na početku upoznajemo Berta, holivudskog glumca u godinama koji se polako priprema za mirovinu. Bert ima kćer Marie s kojom godinama nije u kontaktu, no taman uoči Božića saznaje da je njegova kćer nakon prometne nesreće završila u bolnici. Bert za to vrijeme treba preuzeti brigu i svojoj 10-godišnjoj unuci Becci, za koju do tog trenutka nije ni znao da postoji. Osim što se našao nepripremljen u nizu svakodnevnih situacija koje dolaze u paketu s djecom, Bert se mora suočiti s gorčinom koju Becca osjeća prema djedu zbog napuštanja obitelji. No, vrijeme će pokazati da stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine…

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Telemach prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.