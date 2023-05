NEZAPAMĆENI SHOW / Svi su zanijemili kad se Let 3 pojavio na otvaranju Eurosonga: Takav outfit sigurno nitko nije očekivao

Vjerojatno je većina njih ostala bez teksta kad su se na tirkiznim tepihom prigodom otvaranja Eurosonga u Liverpoolu pojavili članovi benda Let 3 odjeveni u ogrtače s hrvatskom zastavom i natpisom "ŠČ!", dok je Zoran Prodanović Prlja na sebi imao ogrtač s motivom ukrajinske zastave. No, njihovom showu tu nije bio kraj. Dečki su pred kamerama odbacili svoje ogrtače te su ostali u bijelim donjim majicama s printom i gaćicama preko kojih su imali podsuknje. Podsjetimo, članovi Leta 3 najavili su da će na otvorenju Eurosonga pojaviti u dosad neviđenim kreacijama. Kako je to sve izgledalo, provjerite u našoj galeriji!