Suzana Mančić (67), poznata kao loto djevojka i omiljena ženska figura muškarcima širom bivše Jugoslavije, progovorila je o odrastanju, obitelji, ali i otkrila kako je njezin suprug prihvatio to što se skinula za erotski časopis.

Suzana je 2004. pozirala za srpski Playboy, a nekoliko godina ranije su joj pristizale ponude od hrvatskih urednika.

"To je bila prva ponuda i mogla sam dobiti dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje djece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Playboy i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomiču granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Playboyu dala što mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umjetnički. Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidjela. Nekako je bila sivkasta", priznala je Suzana za 24sata.

'Majka se šokirala'

Obitelj je ostala šokirana, a suprug nije htio s njom ni pričati.

"Skandal strašan. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na ljetovanju kada je izdanje izašlo i nazvala sam mamu da pošalje rodicu da kupi. Majka se šokirala jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: 'Lilice, ja se ponosim tobom'. Meni je njena podrška oduvijek bila najvažnija", otkrila je.

Bogata karijera

Suzana je loto vodila četiri godine, a taj ju je projekt obilježio za čitav život.

"Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo. Sad mi je drago, jer sam taj loto iznjedrila i bila simbol igara na sreću. To potvrđuje i poziv Hrvatske lutrije 2013. godine na njihov jubilej, iako nikad nisam ništa radila na njih. Onda sam s hrvatskim kolegom uživo radila izvlačenje brojeva i rekla sam im samo: 'Slikajte me da izgledam mršavo i mlado'", otkrila je.

Osim modelinga, Suzana obožava i glazbu, a okušala se i u baletu.

"Bila sam jako muzikalna i talentirana za pokret, ali sam se rodila kao beba od preko pet kilograma. Uvijek sam bila za glavu veća od svoje generacije. Na kraju prve, i posljednje baletne godine, došao je Rus u komisiju na završnom ispitu. Sve su cure prošle, a samo je za mene rekao: 'Ona ne, ona treba ići na košarku'. To mi je bilo prvo razočarenje u životu i godinama nisam prolazila kroz ulicu gdje je bila ta baletna škola", priznala je.

Svestrana Suzana tijekom duge karijere, vodila je televizijske emisije i glumila u filmovima poput 'Žikine dinastije'.

"Da sam se zadržala samo na pjevanju, bila bi genijalan pjevač. Ali, ovaj me zove da odglumim nešto, ovaj da vodim nedjeljno popodne… Sve sam htjela i sve mi je išlo od ruke. To tada nije bilo shvaćeno pa su me novinari pitali: 'Što ste vi? Svaštar?'. Ja bih im tada odgovorila da sam Suzana Mančić", ispričala je.

Živjela skromno

Mančić se rodila u Beogradu, gdje je živjela skromno s tatom Aleksandrom i mamom Verom.

"Ljudi su u to vrijeme dijelili stanove jer nije bilo dovoljno smještaja u Beogradu. Moj tata je tada, kao novinar lista Borba, dobio na raspolaganje master bedroom u jednom divnom salonskom stanu. Tu je živjelo nekoliko obitelji, parova, a ja sam bila jedino dijete. Bila sam strogo upozoravana da ne smijem vikati, skakati, trčati kroz kuću", prisjetila se.

Prvi video pojavio se 2006. godine, a drugi, poznatiji, nešto kasnije. Na njemu je imala odnose s grčkim bankarom Simeonom Ocomkosom.

"Imala sam brižno djetinjstvo, bila sam jedino, dugoočekivano dijete, maženo i paženo, ali su roditelji bili strogi. Radio bi ponekad i remen", ispričala je.

Suzana je bila u braku s glazbenikom Nebojšom Kunićem s kojim ima dvije kćeri Nataliju i Teodoru. Međutim, nakon nekoliko godina su se razveli. Suzana je zatim svoju sreću pronašla 2018. s grčkim poduzetnikom Simeonom Ocomokosom.

Glumica, pjevačica i voditeljica Suzana Mančić

"Simeon tjera svoje, ja mudro šutim i smješkam se, a onda ja tjeram svoje. To je život. On razumije moj posao, kao i ja njegov. Pratim ga na službena putovanja i večere. Ja učinim napor sa svoje strane, a onda on sa svoje. Jedna simbioza", ispričala je.

