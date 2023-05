Suzana Mančić, nekadašnja "loto djevojka" godinama unazad glasi za jednu od najvećih dama i oduvijek je dobivala pažnju muškaraca. Suzana je tako nedavno otkrila da je jedan muškarac čak zbog nje ostavio svoju suprugu, ali nije htjela otkriti o kome je riječ.

"O svom životu sam dosta prešutila jer nešto ipak treba ostati i samo moje. Mnogo stvari sam i zaboravila, pa i da hoću, ne bih mogla ispričati. Život mi je nudio razne stvari, nešto od toga sam i prihvaćala, a dogodilo mi se sve što nisam htjela. Tako sam govorila da neću oženjenog, ali dogodio se taj oženjeni koji je bio stariji od mene. Znala sam da je u braku kada sam ga upoznala i rekla sam: "Molim Vas, razvedite se pa mi se javite". Život nam donosi razne situacije i baš on zauzet me je očarao, jako se trudio oko mene i razvela sam taj brak. Sada mi je žao što sam to napravila jer je on meni puno toga pružio, a ja njemu zauzvrat ništa", priznala je.

Suzana je rekla da je tijekom života voljela više puta.

"Bilo je mnogo ljubavi i cijeli moj život je zapravo potraga za ljubavlju. Netko voli jednom ili dvaput, a ja sam voljela više puta. Sigurno je bilo 10 velikih ljubavi za tu prvu selekciju. Može se voljeti više puta ili onoliko puta koliko otvoriš svoju dušu i srce da voliš i budeš voljen", objasnila je. Dodala je što joj je bilo važno kod partnera s kojima je bila.

"Nikada nisam imala tip muškarca, nisu oni bili pretjerano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je važno u ljubavi, da te netko zaintrigira", zaključila je.