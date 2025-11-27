Šuška se o problemima između Maje Šuput i Šime Eleza: Sada se oglasio na Instagramu

Od zajedničkog putovanja u Dubai, Šime Elez (27), javnosti prepoznatljiv kao ''Gospodin Savršeni'' kojeg smo pratili na RTL-u i platformi Voyo i pjevačica Maja Šuput (46) znatno su smanjili zajedničke objave na društvenim mrežama. Upravo ta tišina otvorila je prostor nagađanjima o tome što se događa među njima, odnosno ima li u njihovom odnosu nekih promjena.

U trenutku pojavljivanja spekulacija, Šime se kratko oglasio na Instagramu.

''U petom mjesecu kada sam bio u Varaždinu, obećao sam sebi i Varaždincima da ću se vratiti i došlo je vrijeme da se vratim. Dragi svi koji ste u Varaždinu i oko Varaždina ovaj petak, 28.12. vas pozivam na otvorenje Adventa. Ja ću biti ovdje, možete me pronaći na Fresh Cornerovoj adventskoj kućici. Pripremio sam vam malo iznenađenje", rekao je Šime u videu na Instagram Storyju.

Foto: Instagram Screenshot/Šime Elez

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Moj odnos s Majom je jako zdrav'

Inače. Šime je nedavno razgovarao s nama o odnosu s Majom Šuput. U nastavku pročitajte što nam je rekao.

“Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super”, rekao je u razgovoru s nama.

Podsjećamo, Maja i Šime prije nekoliko tjedana bili su prijavljeni policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema navodima medija, građanin je preko MUP-ove aplikacije zatražio da se provjeri njihov prekršaj, no kazna im naposljetku nije izdana.

Propuštene epizode emisije ''Gospodin Savršeni'' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Od Škore i Bulića koji ne smiju pjevati do Slovenaca koji neće htjeti pjevati