Supruga Roda Stewarta otkrila sočne detalje o braku i teškom djetinjstvu

Britanska rock zvijezda Rod Stewart (80) priprema se za objavu memoara svoje supruge Penny Lancaster (54) što je jasno pokazao videom koji je podijelio na Instagramu u kojem se smije dok prelistava knjigu, odnosno njezine memoare i pretvara se da je šokiran onim što je u njoj napisano.

"Ovo je nevjerojatno, Penny! Sočne informacije imaš ovdje", rekao je i dodao da je ponosan na nju.

Memoari Penny Lancaster ''Someone Like Me'' bit će objavljeni 25. rujna, a u istoimenoj knjizi Penny je pisala o svom teškom djetinjstvu, borbi s disleksijom te o bračnom životu s Rodom.

Također se prisjetila svojih početaka s njim, kad je imala 27, a on 53 godine i kako je morala dokazivati njegovoj djeci da nije zla.

Bogat ljubavni život...

Podsjetimo, Rod Stewart i Penny Lancaster upoznali su se 1999. godine, a njihov odnos započeo je nakon što je Rod već imao bogat osobni život iza sebe. Penny je tada bila mlada manekenka, a Rod rock zvijezda. Vjenčali su se 2007. godine, a danas imaju dvoje djece, sina Alastaira i sina Aidena.

Prije Penny, Rod je bio oženjen dva puta. Njegova prva supruga bila je Alana Stewart s kojom je bio u braku od 1963. do 1975. godine, a iz tog braka imaju kćer Sarah Streeter. Druga supruga bila je model Rachel Hunter s kojom je bio u braku od 1990. do 2006. godine i s kojom ima dvoje djece: sina Liama i kćer Renee.

