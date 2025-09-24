Supruga Roda Stewarta otkrila sočne detalje o braku i teškom djetinjstvu
Memoari Rodove supruge 'Someone Like Me' bit će objavljeni 25. rujna
Britanska rock zvijezda Rod Stewart (80) priprema se za objavu memoara svoje supruge Penny Lancaster (54) što je jasno pokazao videom koji je podijelio na Instagramu u kojem se smije dok prelistava knjigu, odnosno njezine memoare i pretvara se da je šokiran onim što je u njoj napisano.
"Ovo je nevjerojatno, Penny! Sočne informacije imaš ovdje", rekao je i dodao da je ponosan na nju.
Memoari Penny Lancaster ''Someone Like Me'' bit će objavljeni 25. rujna, a u istoimenoj knjizi Penny je pisala o svom teškom djetinjstvu, borbi s disleksijom te o bračnom životu s Rodom.
Također se prisjetila svojih početaka s njim, kad je imala 27, a on 53 godine i kako je morala dokazivati njegovoj djeci da nije zla.
Bogat ljubavni život...
Podsjetimo, Rod Stewart i Penny Lancaster upoznali su se 1999. godine, a njihov odnos započeo je nakon što je Rod već imao bogat osobni život iza sebe. Penny je tada bila mlada manekenka, a Rod rock zvijezda. Vjenčali su se 2007. godine, a danas imaju dvoje djece, sina Alastaira i sina Aidena.
Prije Penny, Rod je bio oženjen dva puta. Njegova prva supruga bila je Alana Stewart s kojom je bio u braku od 1963. do 1975. godine, a iz tog braka imaju kćer Sarah Streeter. Druga supruga bila je model Rachel Hunter s kojom je bio u braku od 1990. do 2006. godine i s kojom ima dvoje djece: sina Liama i kćer Renee.
