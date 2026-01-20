Drama zbog videa 12-godišnje kćeri: Supruga Aleca Baldwina žestoko odgovorila kritičarima

Hilaria Baldwin, supruga glumca Aleca Baldwina (67), javno je odgovorila na val kritika koje su se pojavile nakon objave njihove 12-godišnje kćeri Carmen na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila gotovo petominutni video u kojem je jasno poručila da joj je dosta moraliziranja i osuđivanja djece zbog načina na koji se odijevaju.

Carmen je u subotu objavila kratki video uz hashtag #gossipgirl, u kojem se pojavljuje sa svojim mlađim sestrama – trogodišnjom Ilarijom i četverogodišnjom MariLu – koje pred kamerom šalju poljupce. U videu je nosila bijeli top s tankim naramenicama, nalik na korzer, i suknju te pjevala pjesmu Lane Del Rey Trash Magic (Miss America) iz 2007. godine.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, no dio pratitelja nije se usredotočio na sadržaj videa, već na Carmeninu odjeću.

“Zaštiti je” i “ne pretvaraj je u Kardashianku”

U komentarima su se pojavila upozorenja upućena Hilariji da „pazi“ na kćer. Jedna korisnica napisala je: „Zaštiti je. Ne dopusti da se pretvori u Kardashianku. Bog te blagoslovio.“ Sličnih poruka bilo je još, a neke je posebno zasmetalo što Carmen, po njihovom mišljenju, izgleda „preodraslo“ i što joj roditelji „prerano“ dopuštaju takav stil odijevanja.

Najviše je Hilariju pogodio komentar korisnice Janine Hahn koja je napisala: „Kako, zaboga, možete dopustiti da se 12-godišnjakinja ovako oblači?“

Hilaria uzvratila

Baldwin je u videu, koji je u međuvremenu obrisan, oštro odgovorila kritičarima, piše Daily Mail. Dio komentatora prozvala je zbog, kako kaže, ljubomore i nesigurnosti koje se često maskiraju brigom za djecu. Istaknula je da razumije potrebu da se djecu educira o opasnostima i predatorima, ali da joj smeta kada se to koristi kao izgovor za sramoćenje.

„Da, učite djecu o predatorima, ali na kraju žene jedna drugoj mogu nanijeti više štete ovakvim komentarima jer je to sramoćenje i nije nimalo lijepo“, poručila je. Dodala je i da ne vidi ništa problematično u odjeći koju je Carmen nosila: „Moja djeca su potpuno sigurna u majici bez rukava, suknji i tajicama. To nosi cijeli život. Pa zašto vas to toliko muči?“

Velika obitelj Baldwin

Hilaria i Alec Baldwin u braku su 13 godina, a upoznali su se 2011. u New Yorku. Imaju sedmero djece: uz Carmen, Ilariju i MariLu, tu su i sinovi Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7) i Eduardo (5). Američki mediji navode da im u brizi oko djece pomažu i dvije dadilje.

Alec Baldwin (67) iz prvog braka s Kim Basinger ima i kćer Ireland (30), a preko nje i dvogodišnju unuku Holland.

Poznata po odgovaranju hejterima

Ovo nije prvi put da se Hilaria javno obračunava s negativnim komentarima. Nedavno joj je netko napisao da je haljina koju je nosila „prekratka za njezine godine“, na što je odgovorila snimkom u kojoj radi stoj na glavi i poručila: „Richie, hoćeš reći da žene od 41 godine ne smiju pokazivati noge?“

Zatim je sve okrenula na šalu: „Evo, pokazat ću ti jednu vježbu pa, ako je uspiješ izvesti, posudit ću ti svoju haljinu. Bit će gotovo u trenu, samo malo strpljenja“, rekla je kroz smijeh.

