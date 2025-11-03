Suprug Blanke Vlašić ostao bez vozačke dozvole: Čeka ga paprena kazna

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38), suprug bivše atletičarke Blanke Vlašić (41), kažnjen je jer je vozio bez važeće vozačke dozvole. Sud u Dendermondeu odlučio mu je zabraniti vožnju na devet mjeseci i izrekao mu novčanu kaznu od 4.800 eura, piše Voetbal 24.

Van Gucht je vozio i nakon što mu je u prosincu 2024. oduzeta dozvola zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Iako mu je tada zabranjeno upravljati vozilom, kamere su ga snimile najmanje petnaest puta za volanom.

Suđenje se nastavlja

Njegov odvjetnik tvrdi da Ruben nije znao da mora ponovno proći alkotestove kako bi mu se vozačka dozvola vratila, misleći da zabrana prestaje automatski. Sudac nije prihvatio taj argument i nije mu dopustio dodatnu obuku.

Van Gucht nije bio prisutan na suđenju, a protiv njega se vodi još jedan postupak zbog vožnje u alkoholiziranom stanju koji će se nastaviti 18. prosinca.

Podsjetimo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, na svijet je stigao njihov sin Mondo.

