Blanka Vlašić zasjala na konferenciji s osmijehom od uha do uha: Jedan detalj ukrao svu pozornost
Blanka Vlašić je oduševila prisutne na sportskoj konferenciji
U zagrebačkom Mozaik Event Centru je održana konferencija "Karijera nakon sporta" koja je okupila brojne uglednike iz svijeta sporta i javnog života. Posebnu pozornost privukla je bivša svjetska prvakinja u atletici Blanka Vlašić (41).
Blanka se pojavila u plavom sakou te tamnim trapericama, a mnogi su primijetili da je jako dobro raspoložena. Također, detalj koji je mnogima privukao pažnju je nedostatak prsten na Blankinoj ruci.
Na pozornici je također pozirala s sportašima Ivicom Kostelićem, Josipom Pavićem, Filipom Ivićem, Ivanom Brkljačić te s hrvatskim rukometnim izbornikom Linom Červarom.
Podsjetimo, posljednjih se mjeseci mnogo piše o Blankinu privatnom životu nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht (38), javno priznao da žive u otvorenom braku. Iako se mediji intenzivno bave tom temom, Blanka se odlučila ne oglašavati o privatnim stvarima.
