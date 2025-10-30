NAŠA OLIMPIJKA /

Blanka Vlašić zasjala na konferenciji s osmijehom od uha do uha: Jedan detalj ukrao svu pozornost

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Blanka Vlašić je oduševila prisutne na sportskoj konferenciji

30.10.2025.
15:49
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
U zagrebačkom Mozaik Event Centru je održana konferencija "Karijera nakon sporta" koja je okupila brojne uglednike iz svijeta sporta i javnog života. Posebnu pozornost privukla je bivša svjetska prvakinja u atletici Blanka Vlašić (41).

Foto: Igor Kralj/pixsell

Blanka se pojavila u plavom sakou te tamnim trapericama, a mnogi su primijetili da je jako dobro raspoložena. Također, detalj koji je mnogima privukao pažnju je nedostatak prsten na Blankinoj ruci.

Na pozornici je također pozirala s sportašima Ivicom Kostelićem, Josipom Pavićem, Filipom Ivićem, Ivanom Brkljačić te s hrvatskim rukometnim izbornikom Linom Červarom

Podsjetimo, posljednjih se mjeseci mnogo piše o Blankinu privatnom životu nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht (38), javno priznao da žive u otvorenom braku. Iako se mediji intenzivno bave tom temom, Blanka se odlučila ne oglašavati o privatnim stvarima. 

Blanka VlašićKonferencijaSportaši
Blanka Vlašić zasjala na konferenciji s osmijehom od uha do uha: Jedan detalj ukrao svu pozornost