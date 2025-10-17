Mlađa sestra Nine Badrić okušala se u glazbi: Sve nam je rekla o karijeri, Italiji i ljubavi

Sunčica Badrić sestra je popularne hrvatske pjevačice Nine Badrić (53) koja posljednjih dvadeset godina živi u Rimu, a gdje je izgradila svoj život i karijeru. Iako je glazba bila njezin stalni pratilac, prvi put odlučila je stati pred mikrofon i objaviti vlastiti singl, pod utjecajem najvažnije osobe u njezinom životu... Sina Marca. U intervjuu s nama, Sunčica je podijelila kako je donijela odluku o ulasku u glazbeni svijet, što ju je inspiriralo na ovaj korak te kako uspješno balansira između obiteljskih obveza i brojnih poslovnih angažmana u Italiji.

U nastavku pročitajte o čemu smo sve pričali sa Sunčicom.

Već 20 godina živite u Rimu. Što vas je tada potaknulo na selidbu u Italiju?

Život me jednostavno odveo u Rim. Oduvijek sam bila dobra u organizaciji, a jednom me prijateljica pozvala da joj pomognem otvoriti dućan u centru Rima. Tada nisam bila upoznata s talijanskim tržištem, ali otišla sam, i na sreću, posao smo uspješno završile. Od tada su počele stizati nove ponude i tako sam ostala u Italiji.

Postoji li mogućnost da se jednog dana vratite u Hrvatsku?

Život nas često iznenadi, pa ni ja ne isključujem povratak u Hrvatsku. Ponekad trenutak za to dođe kad ga najmanje očekujemo.

Kako provodite slobodno vrijeme u Rimu? Što vas trenutno najviše veseli u životu?

Slobodnog vremena imam malo, ali kad ga uspijem pronaći, volim šetati po gradu, uživati na suncu i opuštati se. Rim ima poseban ritam života koji vas nauči uživati u trenutku. Najviše me veseli moj sin Marc. On je moj najveći blagoslov, a kroz njega učim strpljenje, nježnost i radost u malim stvarima. Zdravlje i ljubav mojih bližnjih ispunjavaju me najviše.

Koje su, po vama, najveće razlike i prednosti života u Italiji u odnosu na Hrvatsku?

U Italiji je tempo života sporiji. Ljudi uživaju u malim stvarima, kavi na suncu, spontanom razgovoru na ulici. Italija ima svoj jedinstveni ritam i estetiku. S druge strane, Hrvatska ima toplinu doma, iskrenost i jednostavnost koju ništa ne može zamijeniti. Obje zemlje imaju posebnu ljepotu, a ja sam naučila cijeniti oba iskustva.

Nekad ste bili menadžerica svoje sestre Nine Badrić. Bavite li se još uvijek menadžmentom ili ste se potpuno posvetili glazbi?

Danas radim tri posla. Bavim se nekretninama, digitalnim marketingom i vodim lifestyle platformu LeSun. To je projekt koji mi je posebno drag jer spaja sve ono u što vjerujem... Svjesno življenje, ljepotu iznutra i životnu ravnotežu. To je moj način da inspiriram ljude da usmjere pažnju na sebe, u svijetu koji se ubrzava.

Nedavno ste objavili svoj prvi singl. Kako je pjesma nastala? Što vas je inspiriralo?

Pjesmu "Il Fuoco Dentro" potaknuo je moj sin Marc. Kada sam mu pustila pjesmu, zamolio me da ju podijelim sa svijetom. Obećala sam mu da hoću i obećanje sam ispunila. Pjesma je nastala iz ljubavi prema njemu, životnih trenutaka koji me oblikuju. Glazba je moj način izražavanja, a ovaj singl je moj osobni pečat.

Planirate li uskoro nove pjesme?

Voljela bih. Glazba me ispunjava, ali idem polako, sve u svoje vrijeme. Najljepše stvari često se dogode spontano, kad im se prepustimo.

Tko vam je najveća podrška na glazbenom putu?

Moj sin Marc. On mi daje hrabrost i vjeru u sebe. Njegova podrška je neprocjenjiva, a njegov osmijeh i ljubav su moj najveći izvor inspiracije.

Vaš sin Marc ima 19 godina. Planira li studirati u Italiji, negdje drugdje ili ima nešto drugačije planove?

Marc studira u Rimu i polako gradi svoj put. Ponosna sam na njega jer je predivan mladić, pun ljubavi i radosti, koji govori četiri jezika.

Kako se slažete sa sestrom Ninom?

Nažalost, ne viđamo se često, jer svaka imamo svoj život i obaveze. No uvijek imamo poštovanja i radujemo se svakom susretu.

Postoji li mogućnost da jednog dana snimite zajedničku pjesmu?

To bi zaista bilo divno. Držimo palčeve da se to jednog dana ostvari.

