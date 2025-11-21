Sukobi, rasizam i 'šmrkanje': Svi skandali iza kulisa Miss Universe koji su potresli izbor

Još prije nego što su natjecateljice stigle u Tajland, organizaciju je pogodila kriza. Anne Jakrajutatip, tajlandska poduzetnica i bivša vlasnica Miss Universe organizacije, odstupila je s čelne pozicije zbog navodnih financijskih problema svoje tvrtke JKN Global Group. Njenu ulogu preuzeli su Mario Búcaro, novi izvršni direktor, i Raul Rocha, predsjednik organizacije.

Sukob koji je šokirao svijet

Najteži incident dogodio se na promotivnom događaju 4. studenog. Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda i osnivač Miss Grand Internationala, javno je napao Fátimu Bosch, Miss Meksika i kasniju pobjednicu izbora. Optužio ju je za nedolazak na promocije, a u prijenosu uživo navodno ju je nazvao „glupom“. Bosch mu je uzvratila kako ne poštuje žene, nakon čega ju je pozvao osiguranju da je udalje.

Nekoliko natjecateljica, uključujući Victoriju Kjær Theilvig, tada aktualnu Miss Universe iz Danske, napustilo je prostoriju u znak podrške. Predsjednik organizacije Raul Rocha nazvao je Nawatovo ponašanje „ozbiljnim zlostavljanjem“.

Itsaragrisil se nedugo nakon plačući javno ispričao.

Ostavke sudaca i optužbe za namještanje

Samo dani prije finala donijeli su novu krizu. Omar Harfouch, skladatelj i član žirija, dao je ostavku tvrdeći kako postoji „tajno glasanje“ za odabir top 30. Ubrzo nakon njega povukao se i bivši nogometaš Claude Makélélé, uz obrazloženje da ima „osobne razloge“.

Organizacija Miss Universe odbacila je optužbe, objasnivši da je došlo do nesporazuma. Ivana Delač, direktorica Miss Universe Hrvatske, pojasnila je za Net.hr da se ocjenjuje isključivo prema strogom protokolu – preliminarno natjecanje, intervjui, kupaći kostimi i večernje haljine.

Rasizam, skandalozni video i opasan pad

Skandali su se nastavili i tijekom samog natjecanja. Alicia Machado, Miss Universe 1996., javno je koristila rasističke komentare dok je govorila o sukobu u organizaciji.

Miss Čilea, Inna Moll, objavila je video koji izgleda kao da šmrče bijeli prah, što je izazvalo burne reakcije. Video je kasnije uklonila i ispričala se.

Tijekom preliminarne večeri Miss Jamajke, Gabrielle Henry, pala je s pozornice i hitno odvezena na nosilima. Srećom, prošla je bez ozbiljnih ozljeda.

Hrvatska predstavnica unatoč svemu ostvarila lijep rezultat

U cijelom nizu skandala, pozitivna vijest za hrvatsku publiku bilo je postignuće Laure Gnjatović (24), Miss Universe Hrvatske i studentice te modela, koja se plasirala u top 30 i dostojno predstavila Hrvatsku u Tajlandu.

