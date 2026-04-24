Strah ga siromaštva: Brega ima nekretnine vrijedne 35 milijuna, a jedna vila izgleda kao zatvor

Goran Bregović (76) već desetljećima slovi za jednog od najuspješnijih glazbenika s ovih prostora, no osim impresivne karijere može se pohvaliti i pravim nekretninskim carstvom. Prema pisanju Kurira, njegova imovina procjenjuje se na više od 35 milijuna eura.

Legendarni glazbenik posjeduje dvije vile u Beogradu, kao i stanove i garsonijere u Zagrebu, Parizu, na crnogorskoj obali i Jahorini, čime se svrstava među estradne zvijezde s najvrjednijim portfeljem nekretnina.

Jedna vila obiteljski dom, druga izaziva čuđenje prolaznika

Dok jedna njegova vila u Beogradu odiše toplinom obiteljskog doma, druga već godinama privlači pažnju zbog svog neobičnog izgleda. Riječ je o velikoj sivoj građevini s tamnim prozorima i visokom ogradom, koju prolaznici često uspoređuju – sa zatvorom.

Prema ranijim napisima srpskih medija, Bregović je za tu nekretninu izdvojio čak dva milijuna eura.

Nekretnine kupovao iz straha od siromaštva

Iako mnogima njegovo bogatstvo djeluje nestvarno, Bregović je jednom prilikom iskreno priznao da iza kupovine brojnih nekretnina stoji - strah.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

“Cijeli život imam strah od siromaštva. U inozemstvu nije kao kod nas, kad ostaneš bez ičega, nemaš tetku kod koje možeš otići na ručak ni ujaka da ti posudi novac. U ratu smo u jednom danu izgubili sve što smo imali. Iz tog straha kupovao sam previše stvari. Prije rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile... Danas se više ne bojim za sebe, ali isti strah imam za svoju djecu”, ispričao je glazbenik, prenosi Kurir.

Susjedi o Bregi: “Živi kao sav normalan svijet”

I dok ga mnogi doživljavaju kao nedodirljivu zvijezdu, susjedi tvrde da je u privatnom životu potpuno prizemljen. Kažu da ga često viđaju u kvartu, posebno kada je lijepo vrijeme, kada se vozi motorom.

Bregović je tijekom karijere izgradio status regionalne glazbene ikone, ali paralelno i ozbiljan nekretninski imperij. Ipak, kako sam kaže, iza svega ne stoji želja za luksuzom, nego osjećaj sigurnosti koji je gradio godinama. A sudeći po njegovoj imovini, u tome je itekako uspio.

