FANOVI U ČUDU /

Što se događa s Kate Moss? Snimljena kako tetura nakon izlaska iz noćnog kluba

Što se događa s Kate Moss? Snimljena kako tetura nakon izlaska iz noćnog kluba
×
Foto: Cyril Pecquenard/sipa Press/profimedia

Vraća li se poznata manekenka lošim navikama?

3.10.2025.
8:34
Matea Bahovec
Cyril Pecquenard/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata manekenka Kate Moss ponovno se našla u središtu pažnje zbog svog kontroverznog ponašanja. Tijekom Tjedna mode u Parizu, snimljena je kako izlazi iz jednog noćnog kluba, pri čemu je bilo očito da se otežano i dezorijentirano kreće. Na fotografijama koje su brzo obišle društvene mreže, vidi se kako je tjelohranitelji podupiru dok se trudi održati ravnotežu. Sakrivena iza tamnih sunčanih naočala i s raščupanom kosom, Moss je izgledala kao da nije prisebna, pišu svjetski mediji. 

Prema pisanju stranih medija, večer je provela na zabavi nakon koje ju je osiguranje moralo otpratiti natrag u hotel. Unatoč burnoj noći, već sljedeći dan pojavila se na reviji Toma Forda u sofisticiranom izdanju. Nosila je crno odijelo, štikle i torbicu u istoj boji. Sako je bio otkopčan do ispod grudi, a ispod njega nije imala ništa, što je u jednom trenutku rezultiralo otkrivanjem cijelog poprsja što njoj očito nije smetalo.

@ellefrance #katemoss au défilé #isabelmarant #pfw #tiktokfashion #fashiontok #parisfashionweek ♬ GASLIGHT - INJI

Povratak porocima? 

Ipak, njezin dotjerani izgled zasjenjen je nizom javnih pojavljivanja u posljednje vrijeme. Na nedavnoj modnoj reviji zabilježen je video u kojem Moss djeluje uznemireno – stalno se njihala, pomicala ruke i djelovala nemirno. Još prošle godine, na proslavi rođendana svoje kćeri Lile, britanski su je mediji opisali kao vidno alkoholiziranu, a kamere su je uhvatile kako u jednom trenutku pada sa stolice ispred lokala.

@scoopinparis Kate Moss returns to her hotel completely drunk. #katemoss #kate #moss #parisfashionweek #fw ♬ son original - scoopinparis

Moss, koja već dugo nosi reputaciju "zločeste djevojke" modne scene, u prošlosti je zbog divljih zabava i konzumacije opijata izgubila brojne unosne ugovore. Iako je prije nekoliko godina odlučila okrenuti novi list i usvojiti zdraviji način života, nedavna događanja potaknula su nagađanja da bi se mogla vraćati starim navikama.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš otkrila što nas čeka za vikend

 

Kate MossPijana ManekenkaOpijati
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FANOVI U ČUDU /
Što se događa s Kate Moss? Snimljena kako tetura nakon izlaska iz noćnog kluba