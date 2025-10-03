Što se događa s Kate Moss? Snimljena kako tetura nakon izlaska iz noćnog kluba

Poznata manekenka Kate Moss ponovno se našla u središtu pažnje zbog svog kontroverznog ponašanja. Tijekom Tjedna mode u Parizu, snimljena je kako izlazi iz jednog noćnog kluba, pri čemu je bilo očito da se otežano i dezorijentirano kreće. Na fotografijama koje su brzo obišle društvene mreže, vidi se kako je tjelohranitelji podupiru dok se trudi održati ravnotežu. Sakrivena iza tamnih sunčanih naočala i s raščupanom kosom, Moss je izgledala kao da nije prisebna, pišu svjetski mediji.

Prema pisanju stranih medija, večer je provela na zabavi nakon koje ju je osiguranje moralo otpratiti natrag u hotel. Unatoč burnoj noći, već sljedeći dan pojavila se na reviji Toma Forda u sofisticiranom izdanju. Nosila je crno odijelo, štikle i torbicu u istoj boji. Sako je bio otkopčan do ispod grudi, a ispod njega nije imala ništa, što je u jednom trenutku rezultiralo otkrivanjem cijelog poprsja što njoj očito nije smetalo.

Ipak, njezin dotjerani izgled zasjenjen je nizom javnih pojavljivanja u posljednje vrijeme. Na nedavnoj modnoj reviji zabilježen je video u kojem Moss djeluje uznemireno – stalno se njihala, pomicala ruke i djelovala nemirno. Još prošle godine, na proslavi rođendana svoje kćeri Lile, britanski su je mediji opisali kao vidno alkoholiziranu, a kamere su je uhvatile kako u jednom trenutku pada sa stolice ispred lokala.

Moss, koja već dugo nosi reputaciju "zločeste djevojke" modne scene, u prošlosti je zbog divljih zabava i konzumacije opijata izgubila brojne unosne ugovore. Iako je prije nekoliko godina odlučila okrenuti novi list i usvojiti zdraviji način života, nedavna događanja potaknula su nagađanja da bi se mogla vraćati starim navikama.

