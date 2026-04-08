FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BEZ FILTERA

Brutalna poruka Keanu Reevesa šokirala javnost: 'Pokušajte ne biti prokleti kreteni'

Brutalna poruka Keanu Reevesa šokirala javnost: 'Pokušajte ne biti prokleti kreteni'
×
Foto: Michael Potts/imago sportfotodienst/Profimedia

Reeves nije bio jedini koji je dijelio savjete. Njegovi kolege Matt Bomer i Cameron Diaz također su se obratili mladim glumcima

8.4.2026.
16:43
Hot.hr
Michael Potts/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Holivudska legenda Keanu Reeves ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najprizemnijih glumaca u industriji.

Tijekom promocije nove komedije 'Outcome', slavni glumac dao je intervju za E! News i poslao poruku koja je odjeknula među mladim kolegama i to prilično direktno.

 “Idite na posao i poštujte ljude s kojima radite dok ne dokažu da ne zaslužuju vaše poštovanje. Pokušajte ne biti prokleti kreten. Možda nećete uspjeti, ali pokušajte”, poručio je bez zadrške 61-godišnji Reeves.

U filmu mu partnerica Cameron Diaz

U filmu 'Outcome', Keanu Reeves glumi Reefa Hawka – dugogodišnju holivudsku zvijezdu koja se nađe u velikim problemima. Suočava se s pokušajem iznude, a na opasnost ga upozorava njegov krizni odvjetnik Ira, kojeg tumači Jonah Hill. Kako bi otkrili tko stoji iza prijetnji, Reef i Ira udružuju snage s prijateljima iz djetinjstva – koje glume Cameron Diaz i Matt Bomer – i kreću u napetu istragu.

Brutalna poruka Keanu Reevesa šokirala javnost: 'Pokušajte ne biti prokleti kreteni'
Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

No situacija se dodatno komplicira jer postoji prijetnja da će kompromitirajuće informacije iz Reefove prošlosti završiti na internetu

Reeves nije bio jedini koji je dijelio savjete. Matt Bomer naglasio je koliko je važna podrška bliskih ljudi na putu prema uspjehu, dok je Cameron Diaz istaknula da svatko mora pronaći vlastiti put u industriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko će biti novi James Bond? Jedan redatelj predlaže Sydney Sweeney

Keanu ReevesSavjetGlumci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike