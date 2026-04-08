Brutalna poruka Keanu Reevesa šokirala javnost: 'Pokušajte ne biti prokleti kreteni'

Holivudska legenda Keanu Reeves ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najprizemnijih glumaca u industriji.

Tijekom promocije nove komedije 'Outcome', slavni glumac dao je intervju za E! News i poslao poruku koja je odjeknula među mladim kolegama i to prilično direktno.

“Idite na posao i poštujte ljude s kojima radite dok ne dokažu da ne zaslužuju vaše poštovanje. Pokušajte ne biti prokleti kreten. Možda nećete uspjeti, ali pokušajte”, poručio je bez zadrške 61-godišnji Reeves.

U filmu mu partnerica Cameron Diaz

U filmu 'Outcome', Keanu Reeves glumi Reefa Hawka – dugogodišnju holivudsku zvijezdu koja se nađe u velikim problemima. Suočava se s pokušajem iznude, a na opasnost ga upozorava njegov krizni odvjetnik Ira, kojeg tumači Jonah Hill. Kako bi otkrili tko stoji iza prijetnji, Reef i Ira udružuju snage s prijateljima iz djetinjstva – koje glume Cameron Diaz i Matt Bomer – i kreću u napetu istragu.

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

No situacija se dodatno komplicira jer postoji prijetnja da će kompromitirajuće informacije iz Reefove prošlosti završiti na internetu

Reeves nije bio jedini koji je dijelio savjete. Matt Bomer naglasio je koliko je važna podrška bliskih ljudi na putu prema uspjehu, dok je Cameron Diaz istaknula da svatko mora pronaći vlastiti put u industriji.

