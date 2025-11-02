Stižu ‘Divlje pčele’: Pogledajte frizure Amara Bukvića i Davora Pavića koje vraćaju u prošlost

Nova dramska serija 'Divlje pčele', koja na RTL stiže u ponedjeljak, 3. studenoga, već je prije premijere privukla pažnju gledatelja – ne samo zbog uzbudljive radnje i autentične atmosfere Dalmatinske zagore, nego i zbog frizura i kostima koji vjerno dočaravaju duh prošlih vremena.

Foto: Rtl

U novom videu iza kulisa može se vidjeti kako izgledaju pripreme glumaca za snimanje, a posebno su se istaknuli Davor Pavić i Amar Bukvić, dok im frizer pažljivo uređuje kosu u prepoznatljivom stilu.

Amar Bukvić nije skrivao oduševljenje suradnjom te je uz fotku poručio: "Najbolji u državi."

Njihove frizure i cjelokupan izgled dodatno naglašavaju autentičnost serije, koja gledatelje vodi u vrijeme tradicije, tajni i neizgovorenih emocija.

Seriju 'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka, 3.11 od 20:15 na RTL-u i platformi Voyo.

