Glazbenica Jessie J je otkrila da je dobila dječaka sa svojim dečkom, košarkašem Chananom Safirom Colmanom s kojim je u vezi godinu dana.

"Prije tjedan dana moj se cijeli život promijenio. Moj sin je ušao u ovaj svijet i moje srce je dvostruko naraslo. Osjećaj je neopisiv. On je magija. On je ostvarenje svih mojih snova. On je moj cijeli svijet. Upijam svaku sekundu i još uvijek ne mogu vjerovati da je on stvaran, moj i ovdje. Za sve vas koji ste pratili moje putovanje do ovog trenutka, hvala vam za svu vašu ljubav i podršku", napisala je danas na Instagram Storyju.

Jessie je prije godinu dana podijelila vijest o gubitku djeteta u kojoj je navela da na trećem ultrazvuku saznala da joj se otkucaji bebe više ne čuju. Rekla je i da je "odlučila sama imati dijete" jer joj je to bio "životni san i jer je život prekratak".